柯文哲演唱會4分鐘完售！被綠側翼質疑「膨風」　柯辦澄清：是清票

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布，7月29日要舉辦「KP SHOW」演唱會，儘管一張票價8800元，堪比韓國知名女團BLACK PINK，加上又爆出想租借北流被擋爭議，但門票仍在4分鐘內一度完售，不過因後續清票作業，引來綠營側翼攻擊膨風。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡也說，目前還有一些票被釋出，歡迎粉絲搶購。

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，其中線上票價格為500，而實體票價格為8800元；據了解，實體票僅只有342個名額。

▲柯文哲演唱會在12時4分一度完售，後來又出現清票與釋票狀況。（圖／記者袁茵攝）

記者於10日中午實際測試搶票網頁，只見12時4分進入售票網頁時，實體票早已搶光光，而4200元的身心障礙票還剩下一張，不過網頁仍陸續釋出票券中。有趣的是，為避免「假柯粉」混入，售票網頁甚至有「防黃牛機制」，要求購票者回答「柯文哲的第一本書的書名是？（五個中文字）」題目。

不過，因該售票網頁於10分鐘未確認，或是購票後未馬上付款，會隔一段時間釋出門票，所以陸陸續續有門票被釋出，卻同時引來綠營側翼攻擊，認為柯營資料不實。

對此，陳智菡10日於柯文哲競選辦公室受訪時澄清，一開始反應非常熱烈，第一波售票大約在12時5分至6分掃光，但後續有一些清票狀況，可能有人訂了沒馬上付款，所以票被釋出，「現在還有一些票，不太多，但如果粉絲有興趣，現在還可以搶購。」

▼柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）