　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲演唱會4分鐘完售！被綠側翼質疑「膨風」　柯辦澄清：是清票

▲▼柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布，7月29日要舉辦「KP SHOW」演唱會，儘管一張票價8800元，堪比韓國知名女團BLACK PINK，加上又爆出想租借北流被擋爭議，但門票仍在4分鐘內一度完售，不過因後續清票作業，引來綠營側翼攻擊膨風。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡也說，目前還有一些票被釋出，歡迎粉絲搶購。

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，其中線上票價格為500，而實體票價格為8800元；據了解，實體票僅只有342個名額。

▲▼柯文哲演唱會4分鐘內完售。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲演唱會在12時4分一度完售，後來又出現清票與釋票狀況。（圖／記者袁茵攝）

記者於10日中午實際測試搶票網頁，只見12時4分進入售票網頁時，實體票早已搶光光，而4200元的身心障礙票還剩下一張，不過網頁仍陸續釋出票券中。有趣的是，為避免「假柯粉」混入，售票網頁甚至有「防黃牛機制」，要求購票者回答「柯文哲的第一本書的書名是？（五個中文字）」題目。

不過，因該售票網頁於10分鐘未確認，或是購票後未馬上付款，會隔一段時間釋出門票，所以陸陸續續有門票被釋出，卻同時引來綠營側翼攻擊，認為柯營資料不實。

對此，陳智菡10日於柯文哲競選辦公室受訪時澄清，一開始反應非常熱烈，第一波售票大約在12時5分至6分掃光，但後續有一些清票狀況，可能有人訂了沒馬上付款，所以票被釋出，「現在還有一些票，不太多，但如果粉絲有興趣，現在還可以搶購。」

▼柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

ET快訊
4大專院校退場！　解除全體董事重組
快訊／安倍晉三遺孀17日訪台！　將與蔡英文會面
人妻搞上婚禮禮賓！　一夜情「一發中獎」
快訊／失蹤37天　28歲男遺體找到了
柯文哲辦公室還原「申請演唱會過程」　因政治人物身份被擋
92歲翁疑妻帶老王躲房內　雙管獵槍開轟！妻大腿腹部中彈
快訊／劇烈大雷雨開轟1地！警戒1小時
快訊／台大生「化學實驗失手」！　手臂燙傷、頭髮燒焦
快訊／要降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

環保署強闖協和電廠四接環評　國民黨團：蔡政府不是說不缺電？

柯文哲借北流遭拒引用「太監說」　他示警音樂人：這人恐成為總統

串聯刊登廣告力挺侯友宜！　國民黨小雞喊話「別再談換侯」

郭台銘為徵召再槓朱立倫、黃健庭！　國民黨：黨不能沒有郭台銘

生死存亡之戰　時代力量擬推「工程師媽媽」戰鄭運鵬

曾有議員關心！柯文哲辦公室還原申請演唱會過程　因政治人物身份被擋

朱立倫率團慶祝生日！　馬英九：兩岸年輕人互動是「欲罷不能」

新竹市政府出示BV資料　駁斥有心人士荒謬訛傳大聯盟場務專家身份

柯文哲借北流遭拒竟罵人太監　藍發言人：是在罵北市府公務員？

柯文哲演唱會4分鐘完售！被綠側翼質疑「膨風」　柯辦澄清：是清票

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

台北電影節／林柏宏展歌喉...一開口：完蛋了！　張鈞甯自嘲沒才華..柯震東「準備發文XD」

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

環保署強闖協和電廠四接環評　國民黨團：蔡政府不是說不缺電？

柯文哲借北流遭拒引用「太監說」　他示警音樂人：這人恐成為總統

串聯刊登廣告力挺侯友宜！　國民黨小雞喊話「別再談換侯」

郭台銘為徵召再槓朱立倫、黃健庭！　國民黨：黨不能沒有郭台銘

生死存亡之戰　時代力量擬推「工程師媽媽」戰鄭運鵬

曾有議員關心！柯文哲辦公室還原申請演唱會過程　因政治人物身份被擋

朱立倫率團慶祝生日！　馬英九：兩岸年輕人互動是「欲罷不能」

新竹市政府出示BV資料　駁斥有心人士荒謬訛傳大聯盟場務專家身份

柯文哲借北流遭拒竟罵人太監　藍發言人：是在罵北市府公務員？

柯文哲演唱會4分鐘完售！被綠側翼質疑「膨風」　柯辦澄清：是清票

被麵耽誤的台南滷味！正宗四川味「辣椒麵＋孜然」又香又麻

萬海H1營收年減67％　3因素回穩有助下半年正向發展

51歲女星「母子戀5年」！小17歲尪爆「2周沒回家」　婚姻現況曝

放暑假回家…22歲男大生來不及閃！猛撞右轉車「噴飛30m」慘死

環保署強闖協和電廠四接環評　國民黨團：蔡政府不是說不缺電？

韓團簽名會「粉絲遭工作人員摸胸搜身」！公司緊急道歉難止血…股價暴跌7%

對哈登「喊賣我」很失望　恩比德喊話：希望他回來一起奪冠

陳凱倫當年任意引退震驚棒壇　網怒：竟是性侵未遂

太閃了！孫藝真回國穿搭隱藏小巧思　隔空想念玄彬網友要瞎了

柯文哲借北流遭拒引用「太監說」　他示警音樂人：這人恐成為總統

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

政治熱門新聞

快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售

被張淑娟點名「欠我一個道歉」　名嘴致歉了

殺人罪為何可轉外役監？解密關鍵修法

朝聖黃國昌畸零地挨罵　四叉貓後悔了

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

被爆想入不分區？郭台銘再轟黃健庭「抹黑」　嗆朱立倫徵召黑箱

柯文哲：民進黨跟中國弄僵　賴清德4個支柱做不到

柯欲借地遭擋　蔡詩萍這樣說

曝教育部審定結果！　王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

分析2024總統大選民調　沈富雄預言：黑狗穩定當選

通勤族快改道！南京西路天坑今還沒修好

快訊／正式向韓國瑜道歉　侯友宜認4年前「自己幫忙不夠」金拍謝

松機昇恒昌「免招標」可望延約9年？　徐巧芯揭詭異之處

柯欲借地辦演唱會遭擋　北流這樣說

更多熱門

相關新聞

柯文哲借北流遭拒竟罵人太監　藍發言人：是在罵北市府公務員？

柯文哲借北流遭拒竟罵人太監　藍發言人：是在罵北市府公務員？

民眾黨總統參選人柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，柯痛批「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」。對此，台北市政府文化局長蔡詩萍說明，這是柯市府時代的政策，出借不得涉及政治議題。國民黨文傳會發言人林家興今（10）日亦跟進批柯，不用再特別把「皇上」、「太監」掛在嘴邊攻擊別人，難道台北市府幕僚、公務員是柯眼中的「太監」？

「膚白秘書初兼」　D奶妹論壇魚訊攬客釣到警察

「膚白秘書初兼」　D奶妹論壇魚訊攬客釣到警察

蔣：希望侯用總統身份參與世壯運

蔣：希望侯用總統身份參與世壯運

柯文哲狠酸「撐不過全代會」　侯友宜反擊了

柯文哲狠酸「撐不過全代會」　侯友宜反擊了

快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售

快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售

關鍵字：

北市台北市柯文哲演唱會民眾黨陳智菡2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

UNIQLO「免費好康」被挖出

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面