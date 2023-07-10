郭台銘、黃健庭隔空交火　媒體人分析：等同跟郭「直接宣戰」

▲郭台銘、黃健庭。（圖／記者林悅、李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨秘書長黃健庭日前透露，鴻海創辦人郭台銘曾承諾，若徵召失利願接受國民黨不分區立委、並爭取擔任立法院長。遭到但郭辦嚴正駁斥「只考慮總統候選資格」，黃健庭再重申，曾和郭台銘談到「B計畫」，且討論不止一次，也談到排名順位，兩人不斷隔空交火。對此，媒體人王尚智10日則在臉書分析，黃健庭此舉，基本上已經提前正式「撕裂」與郭台銘的最後緩衝，等同「直接宣戰」。

王尚智表示，黃健庭今天再次出手描述與郭台銘「密室協商」的細節，這就如同昨天，國民黨總統參選人侯友宜以苦練排演過、台語流利且顧盼生風的道歉，向前高雄市長韓國瑜道歉。他提到，「一手攻殺郭、一手壓收韓，彷彿手舞著兩仙布袋戲」，而侯友宜競辦執行長金溥聰此刻全力「右操侯友宜、左旋黃健庭」，究竟所為何來？

「毫無疑問，一切都是為了7月23日全代會的那一場『極致對決』！」，王尚智提到，在這場對決中，此刻「反侯、換侯、挺郭」的本土藍，究竟會在黨內出手到什麼地步，是否會通過退回徵召案，都是未知數。他分析，也因此，金溥聰的著力點，在無法有效介入或阻止任何「換侯」的可能性之際，金溥聰的目標當然就是提前「先想盡辦法打碎郭台銘的credit 」，死也不讓郭台銘有任何一絲可乘之機。

但王尚智認為，以「黃健庭這個小咖，啃咬郭台銘這個大咖」，下駟對上駟，這已經是中國傳統的千年老招了，倘若設想，黨主席朱立倫、侯友宜、金溥聰就可以因此躲在幕後高處「翹腳捻嘴鬚」，那也未免太過天真。

王尚智表示，所有認識郭台銘的人，都不會相信，滿腔愛國到彷彿打雞血的郭台銘，除了「總統」，眼中會看得見其他，因此，黃健庭此舉，基本上已經提前正式「撕裂」與郭台銘的最後緩衝，等同「直接宣戰」。但他質疑，郭台銘陣營真的就會只淪於與黃健庭層面的「真相辯論」，不會有更具體的動作？

值得關注的是，王尚智指出，金溥聰為了「護侯」所做的此刻一切出手，是否反而先徹底加速藍營本身自己的「絕對分裂」？特別是一切迂迴幽微的回溯，是否反而將重新引發，對當初徵召過程「黑箱作業」的還原與揭露？