昇恆昌松機營運期可望延9年　徐巧芯曝：很有疑慮

▲松山機場。（資料照／記者項瀚攝）

政治中心／台北報導

松山機場管制區內免稅店昇恆昌與交通部討論延約獲得同意，可望獲得延長9年營運期，引來國民黨台北議員徐巧芯質疑，沒有公開招標交通部就點頭就合約延9年，讓人很有疑慮。

徐巧芯在直播節目《午芯饗宴》指出，政府跟廠商前面已經簽很長的約，遇上疫情政府也給予相對應的開門，比如說不用出國民眾也可買東西，也有相關優惠，現在依照一般程序應該要公開招標，現在卻等於是把兩屆總統任期都包給這個廠商，這屆總統跟下屆總統都沒辦法去碰這個合約，是不是民進黨把執政資源攬在身上，就去跟廠商談？

徐巧芯質疑，一旦簽合約，其他廠商也想要這樣走，會陸續看到越來越多廠商，在沒有公開招標的狀況下就可以拿合約，而且9年前跟9年後條件跟價格都應該不一樣 ，合約卻維持原本水準，不就是讓廠商接下來可以賺很大一筆錢？

作為節目來賓的民眾黨台北市議員張志豪則認為，啟人疑竇，疫情不過3年，你卻給人家合約延9年，如果不是依法有據，這真的非常奇怪。

徐巧芯說，同一家廠商如果現在公開招標，廠商夠有能力，要再標也標得到，說對松山機場有付出，那也是你合約內應盡的義務，公開招標可以用先前營運很好做加分，就很容易再標到。