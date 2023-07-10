奇觀！熱爆了　彰化路標指示牌「融化」軟趴趴

記者唐詠絮／彰化報導

全台連日高溫炎熱，昨日玉里出現最高溫39.1度，簡直熱到發昏，而彰化縣員林市一塊「忠孝里」金屬牌，也難耐高溫，出現融化奇景，令路過的民眾驚呼連連；公所表示，這是指示鐵板上貼紙貼布有脫膠軟化現象，會盡速更換後續再麻煩各轄區里長清查。

▲彰化員林市忠孝里指示牌熱到融化。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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今天彰化氣溫稍稍降溫，吹陣陣西南風，上午有35度，體感溫度仍舊有40度，不少人經過員林市忠孝里指示牌，不經意就會抬頭往上瞧，附近的民眾說，這塊指示牌早在2年前就已經軟趴趴，原本以為是被撞凹，但仔細一看是上面的貼紙脫膠了，再加上這幾天天氣太熱了，掉得只剩下中間，四周圍也斑駁裂開，變形到快認不出來。

議員曹嘉豪說，這塊指示牌研判應該是熱到過頭直接內縮，昨天還有民眾將車停在太陽下，金屬排檔過熱，手掌直接被燙傷，也提醒民眾，近日高溫炎熱，千萬不要曝曬過久，記得補充水分，也呼籲公所，指示牌過熱融化問題，如果涉及相關安全，也應該全面檢修。

公所主任祕書賴冠宇表示，目前了解只有這指示牌原本黏在金屬指示牌上的綠色塑膠「貼紙」，加上年份已久變形，已經通知里長，公所將盡速更換，後續將請里長清查。