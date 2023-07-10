英勇！惡男尾隨妙齡女砍殺　台東縣調查站司機率2子奮勇救人

記者黃哲民／台北報導

台東市昨（9日）發生歹徒當街持刀隨機對陌生年輕女子割頸事件，調查局台東縣調查站司機許世光休假正好開車經過，和車上2個兒子合力攔阻歹徒壓制在地，受害女子送醫幸無生命危險，許男父子3人見義勇為善行經警方揭露，調查局獲悉深表肯定，依例將由台東縣調查站報請局本部人事室給予適當表揚。

▲調查局台東縣調查站司機許世光（紅圈處左1）和2個獨大學的兒子，聯手制止張姓男子當街隨機砍人 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

本案發生於昨天中午12點多，26歲蔣姓女子獨自拉著行李箱，在台東市中興路二段走斑馬線過馬路，50歲張姓男子沿途尾隨，突然小跑步追上，涉持1把15公分長的美工刀揮刺女子脖子、手臂與大腿等處，蔣女瞬間倒地、起身驚慌奔逃，張男仍不罷休、當街繼續追逐。

許男休假開車搭載2個念大學的兒子正好經過，見狀共同下車救援，喝斥張男「你在幹什麼！」張男兇焰不減，竟轉而企圖攻擊許男父子，父子3人分持電扇、行李箱等物跟張男對峙，最後由許男拿湯勺抓準時機，從後敲落張男手中刀具，加上1位路人幫忙，順利將張男壓制在地，交由趕來的警員帶回調查。

▲張姓男子（左圖紅圈處）涉持刀當街隨機攻擊陌生妙齡女子，許世光父子3人加上1位路人見義勇為攔阻，警方趕來制伏張男送辦，無辜受傷的蔣姓女子（右圖紅圈處）送醫急救縫合，幸無生命危險 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蔣女身中多刀，幸好及時送醫縫合，沒有生命危險，她說根本不認識張男。張男被壓制在地還嚷著「不要壓我！地板很燙！」警方在他背包內起出第2把美工刀，將他依殺人未遂等罪嫌送辦，台東地檢署檢察官複訊後，向台東地院聲請羈押，法官今上午開庭調查後裁准羈押。

警方查明許男是台東縣調查站的司機，很佩服許男父子3人主動攔阻隨機揮刀、手段凶殘的張男、即時遏止殺人事件擴大的義舉。許男謙虛表示當時直覺「若不救的話，她（蔣女）會被砍死」。

調查局得知消息，高度肯定許男父子3人見義勇為、熱心救人的善行。據悉，許男為阿美族原住民，在台東縣調查站擔任駕駛與公文遞送工作27年，是虔誠基督徒、為人正直。此事對於近期頻傳調查官出包的調查局而言，是相當正面的鼓舞，依例將由台東縣調查站報請局本部人事室，適當表揚許男的英勇表現。