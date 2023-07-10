天坑越補越大洞！顏若芳籲查明崩塌原因前　應暫停施放大稻埕煙火

記者江采蓁／綜合報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜路面出現大天坑，但損壞污水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響止水困難，因此南京西路（西寧北路至環河北路）10日仍雙向封閉。對此，民進黨台北市議員顏若芳10日就在臉書表示，由於天坑地點鄰近大稻埕夏日節煙火施放處，在還沒有百分之百確定修補完工之前，大稻埕夏日節的煙火應該立刻停止施放。

▲民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

顏若芳指出，自己收到許多里長、市民的陳情反映，也致電給台北市副市長李四川以及永樂里里長林宗穎掌握進度，據她了解，此次天坑研判是污水下水道管線破裂漏水，加上淡水河潮汐變化影響而造成基被掏空，所以目前北水處暫停供水以便搶修作業。

此外，顏若芳提到，玉泉里里長鄭錦泰也反映，民眾對於市府所公布的資訊感到不安，到底原因是什麼？市府應該盡速提供調查報告；而玉泉里里長鄭錦泰則是跟她提出，現在天坑的問題難道只有這個區塊會發生嗎？還是其他地方也會有類似問題？市府應該全面清查。

顏若芳則表示，由於天坑地點鄰近大稻埕夏日節煙火施放處，因此，她認為，市府應暫停施放煙火活動，以保障民眾安全，儘管市府目前已經設立前進指揮所搶修，但路面崩塌的真相究竟是什麼？目前還沒有完全掌握到，在還沒有百分之百確定修補完工之前，大稻埕夏日節的煙火應該立刻停止施放。

顏若芳表示，市府更應擴大鄰近區域路面及建築體的結構調查，確保居民生命財產安全無虞。她也強調，市府的調查、改善進度，她會繼續追蹤獨裁，也請市府儘速改善，讓市民的生活免於恐懼，不要讓台北成為「天坑之都」。