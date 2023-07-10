洪水影片曝！日本九州暴雨引發土石流　至少1死3失蹤

▲日本九州暴雨致洪。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本九州今（10日）因暴雨引發土石流，導致至少一名居民死亡，當局立刻頒布撤離命令，要求當地數以萬計的居民離家避難。

綜合外電報導，九州福岡下起暴雨引發土石流，導致一名70多歲婦人在家中遭到土石流掩埋身亡；佐賀縣則有3人在土石流沖刷進2間民宅後失蹤。

目前福岡縣與大分縣都調高至豪雨最高警戒。日本氣象廳預報部門主任杉木聰（Satoshi Sugimoto）表示，北九州到周二（11日）清晨預計還會降下200毫米的降雨量，「雨勢已經大到從未見過的程度」。

目前新幹線廣島站至福岡博多站之間已因雨勢過大而暫停服務。