台南男網路嗆聲遭擄　丟包醫院不治！胞姊痛哭：頸部斷裂下手很狠

▲死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，死者家屬要求檢警一定要查明真相，不能讓人出來頂罪，要抓到「真正的兇手」，還給死者及家屬一個公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康奇美醫院急診室前，9日深夜11時左右發生1起醫院前丟包命案，1輛自小客車駛至門口，將1名全身是傷的男子丟下車，該名47歲任姓男子全身傷痕累累，頭部有撕裂傷，及疑遭鈍器重擊，已無生命跡象，經醫院急救仍宣告不治身亡，全案目前由永康分局全力偵辦中。

據了解，該名死者被丟包時，醫院保全發現有上前詢問該車車上之人，車上男子表示，是在路邊發現傷者，所以才趕緊載到醫院就醫，醫院保全人員除請醫護人員將傷者送入急診處全力搶救，並同步通報永康分局警方，惟47歲任姓男子經醫護人員全力搶救，仍宣告傷重不治身亡。

該名外號「狀元」的47歲任姓男子，7月8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒時，不知何因遭人毆打受傷，隨後他在臉書貼文：「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。PO文一出也引起他的友人關心，大家都問發生何事，他氣得留言：「想殺人了」。

死者被毆傷後曾就醫包紮，7月9日中午時回到家，下午3時多在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，晚上7時多前往東區某燒烤店，9日晚上10時被人從該燒烤店押走，深夜11時左右就被丟包在永康奇美醫院急診處，全身是傷，經急救不治。

10日上午11時檢察官偕同法醫進行相驗，根據醫院的診斷證明，死者送至急診室前已死亡，背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷。

死者姊姊及前妻到殯儀館協助指認，2人悲痛欲絕，死者姊姊指稱：「弟弟全身都是傷，頭部傷勢很嚴重，頸部斷裂，兇手下手很狠，擺明是要致人於死」。死者家屬要求檢警一定要查明真相，不能讓人出來頂罪，要抓到「真正的兇手」，還給死者及家屬一個公道。

台南市警永康分局案發後成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，警方已調閱相關監視器，掌握涉案車輛及涉案對象，正全力追緝到案說明中。