影片曝！陸女火車上黏老公拒讓位　還嗆坐票乘客「妳破壞我家庭」

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸日前流傳一段影片，一名女子買站票卻硬要坐在丈夫旁邊，被買該位置坐票的女乘客要求讓位，竟然拒絕讓位，還說要和老公一起，嗆女乘客的行為是在破壞她的家庭。離譜影片引發微博網友熱議，「腦子有病吧，這種人別出門了。」

▲▼陸女在火車上指控買坐票的女乘客「破壞她的家庭」。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，貴州一名女子買的是列車上的站票，8日上車卻硬要坐在丈夫身邊，買該位置坐票的女乘客上車後發現位子被坐走了，於是要求該名女子讓座，卻沒想到對方竟然拒絕起身。

後來女子起身但糾紛繼續，列車長來了之後要釐清情況，該名女子認為自己理直氣壯，表示女乘客座位旁的男子是她老公，「我老公，我結婚了，結婚證都有了，我跟他孩子都有一個了。」她接著語出驚人，「她（女乘客）說不讓我出門，她破壞我家庭，把我一個家庭都破壞了」，氣得女乘客回嗆，「我告妳，我告訴妳，妳誹謗我！」

期間儘管列車長多次要求女子出示車票，但女子只是不斷怪罪女乘客，也不願出示任何乘車證明。

微博網友紛紛留言，「人不要臉天下無敵」、「她老公連個坐票都不給她買，她還滿世界宣告那是她老公，也是真有病」、「奇葩夫妻」、「出了門遇到瘋子也是倒了八輩子楣」、「用奇葩理由耍無賴」。