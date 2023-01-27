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大陸 大陸焦點 特派現場

吃辣第一名不是四川！　陸「辣界」低調王者在這裡

▲對「無辣不歡」的人而言，辣椒有如「癮 」，完全戒不掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸有五個省市「無辣不歡」。（圖／ETtoday）

記者任以芳／綜合報導

說到大陸吃辣的省份，外界應該能快速回答出四川成都、湖南、重慶三個省市。實際上，最能吃辣的不是這些地方，大陸網友也排列心目中最能吃辣的省份，這邊當地人都是「吃辣」的低調王者，傳統的菜系保證讓人吃到掉淚。

第五名貴州省

貴州地處大陸西南內陸地區腹地，由18個民族構成，各民族之間飲食習慣也有所差異，但不影響對辣的喜歡，炒菜、煮麵都喜歡加入醋和辣椒。

貴州人家中除了準備本地特色老乾媽之外，還會為吃粉條準備辣子油，為炒菜準備干辣椒，為剁椒燉嫩豆腐，剁椒魚頭準備剁椒。貴州人無辣不歡，當地人建議來吃飯時可以先準備上兩瓶礦泉水。

▲ 四川麻辣鍋‘ 。（圖／記者周怡德攝

▲對於重慶市、四川人來說，辣椒有如「癮 」，完全戒不掉。（圖／ETtoday）

第四名重慶市

說到大陸網紅山城霧都重慶，外界第一印象是有地圖也未必能走出去的魔幻8D城市，夏天高達45度的氣溫，以及賣到全大陸的重慶小面。除了這三點，重慶還有一張城市名片，「麻辣火鍋」，麻辣九宮格鍋十分出名，遍佈大街小巷。

來到重慶美食街區，空氣中仿佛都能聞到牛油火鍋的香味，當地人特別喜歡麻辣牛油火鍋，特點不僅辣還很麻，分微、中、特三辣級，對外地人來說只有一種辣，叫做「辣到懷疑人生」，對當地人來說，一周至少要吃三次麻辣鍋，可以去濕氣，不吃全身難受。

第三名四川省

四川人對辣的熱愛可用瘋狂來形容，不菜名與辣掛鉤如辣子雞丁，鮮椒兔，麻辣兔頭，麻辣魚，甚至燉湯也會放上幾顆青花椒。

受四川人同樣愛吃麻辣鍋，外界也常常比較四川火鍋與重慶火鍋差異，同樣的特點都是夠嗆辣，製作底料會加入6到8種不同的辣椒、花椒，上桌時鍋裡也會放上2到3種乾辣椒和各種香料、中藥。大部分的人認為四川代表成都比較麻辣，重慶則是偏向重口味的香辣。

▲▼大地酒店剁椒魚頭。（圖／記者黃士原攝）

▲湘菜剁椒魚頭在台灣也很受歡迎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第二名湖南省

湖南人在吃辣界也是十分厲害。湘菜特色就是重辣，湖南人對辣很直接，其他地方辣椒是提味和提色。如果去湖南遊玩看見有人吃鮮辣椒、炒乾辣椒，小米辣炒野山椒都別太驚訝，這是當地人「日常辣活」。

大陸有一首歌《辣妹子》，描述湘妹子，也把湖南人愛吃辣的特性完美詮釋。湖南人常說，「一天不吃辣全身沒勁，可以不吃肉，但不能沒有辣椒！」

▲▼辣椒,辣,香菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲大陸公認江西省吃辣很忠誠，味覺只有一種就是辣！（圖／翻攝自pixabay）

第一名江西省

江西人是吃辣界的「低調王者」，如果吃到正規傳統的江西菜，舌頭有如烈火灼燒，相當刺激，馬上冒大汗，甚至有人撐不住，眼角會流淚。不少遊客認為，江西的辣比起其他省市，直接乾脆，甚至是「死辣」沒有別的味覺層次，相當專一。

大陸網友曾玩笑的說，「江西人用過的鍋，洗刷幾次燒的湯裡面還有辣味。」甚至炒苦瓜烘蛋也放入辣椒點綴，看上去很美味，一口吃下去，只有體驗過的外地人才知道，真的很辣。

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