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大陸 大陸焦點 特派現場

茅台前董座嫖娼被抓　在職僅13個月「任內股價2600元衝A股龍頭」

▲貴州茅台前董事長高衛東。（圖／CFP）

▲貴州茅台前董事長高衛東。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸白酒龍頭企業貴州茅台前董事長高衛東5月遭查，14日晚間被貴州省紀委監委開除黨籍和公職（雙開），以涉嫌受賄犯罪問題移送檢方審查起訴。高衛東是茅台集團史上「最短命」的董事長，在職期間僅13個月，不過，高衛東任內貴州茅台在A股股價一度衝至2600元（人民幣，下同）以上，總市值超3兆元，坐上A股股王寶座。

▲貴州茅台前董事長高衛東。（圖／CFP）

《券商中國》報導，據貴州紀委監委消息指，高衛東嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手、不知止，其違紀違法性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

透過貴州紀委監委調查後釋出的資訊可以發現，高衛東被指長期違規打高爾夫球和接受宴請，謀求特殊工作、生活保障待遇，同時，他還長期沈溺賭博、多次嫖娼，甘於被「圍獵」，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受巨額財物等。

高衛東為1972年生，現年僅50歲，在2020年3月任茅台集團黨委書記、董事長，直至2021年8月，高衛東轉任貴州省煤田地質局黨委委員、局長。中央紀委國家監委網站在5月中首度公開揭露，貴州省煤田地質局黨委委員、局長高衛東涉嫌嚴重違紀違法，正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

調查近半年後，高衛東東正式被「雙開」處分，個人涉嫌貪污、淫亂、受賄等罪名也一併交由檢察機關偵辦。

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