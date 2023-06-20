才5歲！《國家地理》雜誌最小簽約攝影師　幼稚園女孩空拍超專業

▲大陸貴州「村超」五歲直播攝影師萌萌 。（圖／翻攝 微博航拍V）

記者任以芳／綜合報導

貴州村超今年火爆全大陸，現場來了許多攝影玩家或是受邀來拍攝的攝影師，一名5歲小女孩出現在村超比賽現場，引起外界注目，小小身影操作比自己身高還巨大的攝影機，而且非常有架勢。據了解，小女孩萌萌已經是攝影好手，還是《國家地理》雜誌最小的簽約攝影師。

綜合陸媒報導，今年才五歲的萌萌來自貴州，白天在幼兒園上課，晚上跟著攝影師父親工作學習，假日也沒閒著。

現在正值貴州「村超」比賽旺季，她跟著父親一起記錄比賽瞬間，還是「正規」持證直播人員。

透過陸媒釋出影片，萌萌熟練地站上機位，在比她還高的直播攝像機前開始操作，動作一氣呵成，表情十分專注。她架起爸爸的專業攝影機器，記錄比賽，還在村超中拍攝到最遠距離進球。

▲萌萌從小跟父親學攝影，許多專業器材都很熟練。（圖／翻攝 微博航拍V）

很快，萌萌拍攝的村超的影片就在網上受到關注，網友也表示，「小女孩表情好堅毅」「認真又專業的樣子真帥。」周邊熟悉萌萌的親友也親切稱呼她是「小師姐」，別看她年紀小，這已經不是萌萌第一次專業拍攝，之前已經有優秀作品。

2022年萌萌的攝影作品「王八上岸」、「飛機凌月」先後被中國《國家地理》雜誌收錄，還被央視新聞報導，萌萌甚至成為《國家地理》最年輕的簽約攝影師。

萌萌的父親在業界也是大師級人物，微博名稱是＠「航拍V」，本身也是攝影達人、《航拍中國》無人機指導、電視劇《大決戰》航拍指導，還拿過2019年中國無人機大賽總冠軍。

▲ 在父親當助理之下，五歲萌萌自己完成拍攝「飛機凌月」。（圖／翻攝 微博航拍V）

萌萌父親也會在微博分享女兒學習的片段，只見萌萌戴上虛擬眼鏡，熟練的飛行無人機，或是操作超大台高清倍數照相機，從小耳濡目染之下，對構圖影像非常敏銳，去年中秋節意外捕抓到飛機凌月難得畫面。

因為月球位置不斷變化，必須一直調整鏡頭，漫長的等待很可能一個閃神，漏掉珍貴鏡頭。但在萌萌細心地等待下，抓拍到飛機越過月球的畫面，還被中國《國家地理》雜誌收錄。

萌萌父親也很佩服女兒耐心等待毅力，他藉機也告訴她，「努力不一會成功，但是不努力一定不會成功。」藉此鼓勵孩子做任何事腳踏實地好好努力，一定會有人生收穫。

▼ 萌萌是《國家地理》雜誌最小簽約攝影師。（圖／翻攝 微博航拍V）