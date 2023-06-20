　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

才5歲！《國家地理》雜誌最小簽約攝影師　幼稚園女孩空拍超專業

▲▼ 貴州五歲村超攝影師 萌萌 。（圖／翻攝 微博航拍V）

▲大陸貴州「村超」五歲直播攝影師萌萌 。（圖／翻攝 微博航拍V）

記者任以芳／綜合報導

貴州村超今年火爆全大陸，現場來了許多攝影玩家或是受邀來拍攝的攝影師，一名5歲小女孩出現在村超比賽現場，引起外界注目，小小身影操作比自己身高還巨大的攝影機，而且非常有架勢。據了解，小女孩萌萌已經是攝影好手，還是《國家地理》雜誌最小的簽約攝影師。

綜合陸媒報導，今年才五歲的萌萌來自貴州，白天在幼兒園上課，晚上跟著攝影師父親工作學習，假日也沒閒著。

現在正值貴州「村超」比賽旺季，她跟著父親一起記錄比賽瞬間，還是「正規」持證直播人員。

透過陸媒釋出影片，萌萌熟練地站上機位，在比她還高的直播攝像機前開始操作，動作一氣呵成，表情十分專注。她架起爸爸的專業攝影機器，記錄比賽，還在村超中拍攝到最遠距離進球。

▲▼ 貴州五歲村超攝影師 萌萌 。（圖／翻攝 微博航拍V）

▲萌萌從小跟父親學攝影，許多專業器材都很熟練。（圖／翻攝 微博航拍V）

很快，萌萌拍攝的村超的影片就在網上受到關注，網友也表示，「小女孩表情好堅毅」「認真又專業的樣子真帥。」周邊熟悉萌萌的親友也親切稱呼她是「小師姐」，別看她年紀小，這已經不是萌萌第一次專業拍攝，之前已經有優秀作品。

2022年萌萌的攝影作品「王八上岸」、「飛機凌月」先後被中國《國家地理》雜誌收錄，還被央視新聞報導，萌萌甚至成為《國家地理》最年輕的簽約攝影師。

萌萌的父親在業界也是大師級人物，微博名稱是＠「航拍V」，本身也是攝影達人、《航拍中國》無人機指導、電視劇《大決戰》航拍指導，還拿過2019年中國無人機大賽總冠軍。

▲▼ 貴州五歲村超攝影師 萌萌 。（圖／翻攝 微博航拍V）

▲ 在父親當助理之下，五歲萌萌自己完成拍攝「飛機凌月」。（圖／翻攝 微博航拍V）

萌萌父親也會在微博分享女兒學習的片段，只見萌萌戴上虛擬眼鏡，熟練的飛行無人機，或是操作超大台高清倍數照相機，從小耳濡目染之下，對構圖影像非常敏銳，去年中秋節意外捕抓到飛機凌月難得畫面。

因為月球位置不斷變化，必須一直調整鏡頭，漫長的等待很可能一個閃神，漏掉珍貴鏡頭。但在萌萌細心地等待下，抓拍到飛機越過月球的畫面，還被中國《國家地理》雜誌收錄。

萌萌父親也很佩服女兒耐心等待毅力，他藉機也告訴她，「努力不一會成功，但是不努力一定不會成功。」藉此鼓勵孩子做任何事腳踏實地好好努力，一定會有人生收穫。

▼ 萌萌是《國家地理》雜誌最小簽約攝影師。（圖／翻攝 微博航拍V）

▲▼ 貴州五歲村超攝影師 萌萌 。（圖／翻攝 微博航拍V）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／17歲女高校生吞「不明化學物質」倒地　悲慘原因曝
快訊／金錢豹總裁袁昶平「1億元交保金」1hr內搞定
只能站著！　北捷文湖線「這2節車廂」座椅全拆光
寶島眼鏡「真．火速切割」黃子佼！　一票人驚呆
快訊／民進黨議員爆貪汙！檢調直奔服務處帶回訊問
快訊／金錢豹總裁獲1億元交保！　家屬籌錢中
快訊／知名健身房惡意倒閉！　「FB、IG全清空」電話沒人接

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大樓「通風口」吃人！2兒童一腳踩空　直墜29樓慘死地下室

才5歲！《國家地理》雜誌最小簽約攝影師　幼稚園女孩空拍超專業

中美何時增加航班？　陸外交部：兩國主管部門對此問題保持溝通

陸白酒巨頭「五糧液」跨界太陽能產業　投資7177萬持股10％

海基會辦台商講座　兩岸知名律師曝大陸經貿「七大糾紛」

富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆「肉體換住宿」　恐怖傷勢照曝

大膽賣「特供部隊」軍中茅台酒　有損解放軍形象「查封整改」

醉夫沮喪問「後悔嫁給我嗎？」　妻超暖回答感動網友

96歲獨居婦花43萬辦「活葬」　穿紅壽衣坐棺材...來哭喪可以領報酬

時隔10個月！陸央行調降LPR利率10個基點　百萬人民幣房貸少還2萬

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

大樓「通風口」吃人！2兒童一腳踩空　直墜29樓慘死地下室

才5歲！《國家地理》雜誌最小簽約攝影師　幼稚園女孩空拍超專業

中美何時增加航班？　陸外交部：兩國主管部門對此問題保持溝通

陸白酒巨頭「五糧液」跨界太陽能產業　投資7177萬持股10％

海基會辦台商講座　兩岸知名律師曝大陸經貿「七大糾紛」

富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆「肉體換住宿」　恐怖傷勢照曝

大膽賣「特供部隊」軍中茅台酒　有損解放軍形象「查封整改」

醉夫沮喪問「後悔嫁給我嗎？」　妻超暖回答感動網友

96歲獨居婦花43萬辦「活葬」　穿紅壽衣坐棺材...來哭喪可以領報酬

時隔10個月！陸央行調降LPR利率10個基點　百萬人民幣房貸少還2萬

先探／下半年選股3部曲

快訊／新北17歲女高校生吞「不明化學物質」倒地　悲慘原因曝光

貓咪「栽進落葉堆」徹底消失！飼主找到眼花崩潰：貓呢？

中職新人測試會230位創新高！還有旅日游擊砲報名

先探／AI不死多頭不止

菜鳥妹暗沉「素顏直衝面試」　人資說話了！曝2點超重要

今天過29歲生日　戴資穎台北公開賽首戰時間出爐

快訊／板橋宮廟乩童遭鞭炮炸傷下體！全身30%燒燙傷

快訊／金錢豹總裁袁昶平展雄厚財力　1億元交保金1hr內搞定

大樓「通風口」吃人！2兒童一腳踩空　直墜29樓慘死地下室

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

大陸熱門新聞

兒出社會實習月薪6萬！媽媽爽到發抖

胡錫進：習布會是個信號　緩和下墜中美關係

三口之家亡故百萬房產無人繼承 公告後冒出10多個姪子姪女爭取

富家女遭高級飯店管家性侵！反遭嗆肉體換住宿

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

快訊／陸宣布即日起「恢復台灣釋迦輸陸」

醉夫問「後悔嫁我嗎？」　妻暖回感動網友

女幼師疑給幼童每天餵避孕藥：長大就廢了！

公司端午禮品「只送3顆荔枝」　員工：要倒了嗎

張勇卸任阿里董座　「台灣出生」蔡崇信接任

香港世界競爭力跌到第7　正式被台灣超越

喜馬拉雅冰川在本世紀末消融80%

「習布會」不支持台獨！

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

更多熱門

相關新聞

香港明星隊也想PK貴州村超　　

香港明星隊也想PK貴州村超　　

貴州榕江縣「村超」為大陸最火話題，香港藝人陳百祥也在個人社交平台發影片喊話貴州「村超」，將帶領香港明星足球隊前往貴州與當地的球隊過招。陳百祥說，「我帶我的球隊上來和你們拚一拚」。貴州「村超」球隊也回應，「我們在村超球場等你們來！」

收劉芒道歉「但不想點開」！攝影師：只是想當吹哨人

收劉芒道歉「但不想點開」！攝影師：只是想當吹哨人

攝影師蹲下狂拍裙底！車展Show Girl火大痛罵

攝影師蹲下狂拍裙底！車展Show Girl火大痛罵

深海見「切片小黃瓜」真實身分曝

深海見「切片小黃瓜」真實身分曝

和尪離婚要療傷！她逼攝影師退4年前婚照費用

和尪離婚要療傷！她逼攝影師退4年前婚照費用

關鍵字：

貴州村超攝影師最小萌萌貴州村超

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面