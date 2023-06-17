香港明星隊也想PK貴州村超　　 村民球員：我們在球場等著你！

記者任以芳／綜合報導

貴州榕江縣「村超」為大陸最火話題，香港藝人陳百祥也在個人社交平台發影片喊話貴州「村超」，將帶領香港明星足球隊前往貴州與當地的球隊過招。陳百祥說，「我帶我的球隊上來和你們拚一拚」。貴州「村超」球隊也回應，「我們在村超球場等你們來！」

▲香港明星隊也向貴州村超喊話：一起來拚一拚 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

陸媒《澎湃新聞》指報導稱，香港明星足球隊是由譚詠麟、曾志偉、陳百祥等一群熱愛足球運動的明星和足球名宿組成。多年來，香港明星足球隊積極參與支援體育運動和社會公益活動，包括成龍、劉德華等都是其中一員。

走過疫情三年，貴州「村超」鄉村足球聯賽本月3日在貴州省榕江縣火熱舉行，「村超」一下子火爆全網，雖然是村子里間舉行活動，熱鬧程度和場面堪稱專業局水平。香港明星足球隊也想來感受現場熱鬧場景，聽聞有香港明星想要來PK，大陸網友們也超級歡迎，。

綜合陸媒倒倒，追溯過去，榕江足球已有80多年的歷史。比賽前，各村代表隊的村民們著民族盛裝、肩挑土特產、吹著蘆笙、跳起舞蹈，與同村的足球運動員一起入場，比賽開幕還有貴州傳統歌舞表演，簡直是嘉年華會。

▲ 貴州村場面浩大 。（圖／翻攝 中新網）

據了解，足球場成為大家每逢週末必去打卡聚集地，時間久了，成為當地民眾約定俗成的習慣，每週六定為貴州「村超」超級星期六鄉村足球之夜。走過疫情過三年，貴州「村超」鄉村足球聯賽吸引20支隊伍參與角逐，比賽將持續至7月。

參賽20支球隊由榕江縣各鄉鎮政府、各村委會、各民間團體、學校和村民共同參與組成，參賽球員來自苗族、侗族、水族、漢族、瑤族等各民族，也來自各行各業，年齡從15歲到40餘歲不等。

球隊成員有攤販老闆、司機、學生、木匠、瓦匠等各行各業，可說是高手在民間，大部分的人都是興趣愛好沒有受過專業訓練，但是上場專業氣勢不輸正式球隊球員，

不少大陸網友相當佩服留言，「這些都是有血有肉的比賽，不是疑似打假球的表演」、「村超收視率幾乎壓過中超」。

貴州榕江縣除了火爆的「村超」之外，球場外也是貴州美食大集合，各地小攤販、小吃搶著到現場擺攤，像是牛頭肉、糖糕、餈粑、魚生，「村超」現場村民的美食「投餵」根本停不下來，充分展現貴州特色，同時拉動村里間的經濟消費。

▼ 貴州村超草根性十足，但充分展現歷史文化特色表現。（圖／翻攝 中新網）