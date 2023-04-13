辦公室當眾大屠殺！男記者遭「電鋸肢解」慘死　兇手官二代身分曝

▲貴州一名男記者倪青青被虐殺。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

《德州電鋸殺人狂》真實發生！網傳大陸貴州一名男記者倪青青在2022年2月7日，被「官二代」同事曾楊在公司當眾殘忍殺害。死者母親在抖音實名檢舉稱，兇手拿著鏈鋸（電鋸）和剔骨刀，行兇前鎖死公司大門，之後當著眾多同事的面，直接虐殺分屍死者。

近日，一封由死者母親寫的呼籲書在大陸社交軟體上傳播。該呼籲書標題為「新聞記者慘被『官二代』殺害 母親泣血嚴懲兇手」。母親公開自己身分證，實名舉報稱，兒子倪青青被同事曾楊殘忍殺害，曾楊是「官二代」，其父親是當地退休公安局官員。

文章描述了恐怖的殺人過程，倪青青和曾楊同是貴陽白雲區融媒體中心新聞記者，2022年2月7日早上，兩人發生口角。下午4點，兇手曾楊帶著鏈鋸、剔骨刀，來到辦公司，甚至事先鎖死大門，當著多名同事的面，對倪青青身體多處（頭部、胸部、頸部、肺部、肝部等多處）實施砍殺、割鋸。殺完人後，曾楊甚至拿出手機從容拍影片發朋友圈，並寫道「有個瘋子就要死了，嘿嘿」。

對於兩人發生衝突的原因，文章寫道，曾楊曾經騷擾融媒體的女同事，被倪青青懟了一下，曾楊就懷恨在心。事發當天早上，倪青青在工作上出現失誤，曾楊揚言要告訴長官，倪青青隨即回嗆了一句「30歲的人了還打小報告」。

文章進一步指出，倪青青的這一句話引來曾楊不滿，曾楊隨後將倪青青打倒在地，報警後2人去了當地派出所調解，問題解決後被害人就回公司了。沒想到下午曾楊帶著事先準備的作案工具，來到公司實施虐殺。

▲呼籲書在網上曝光。（圖／翻攝自微博）

文章透露，曾楊其實就是一名有暴力傾向的人，據一知情人透露，曾楊早在學生時代就多次犯事，在同事、老師、同學口中，印象很差。曾楊曾在上大學期間和英語老師產生衝突，認為他的英語老師刻意針對他，心懷不滿，所以就毆打了英語老師，事後被大學開除學籍。

▲該案子被全網封鎖消息。（圖／翻攝自微博）

文章最後寫到，與曾楊來自優越的家庭不同，倪青青來自農村單親家庭，父親在他4歲就已經逝世，被母親拉扯大，倪青青通過自己的努力，後來考取高中、大學，大學畢業後到區融媒體中心上班，成為當地一名新聞記者，是一位努力奮鬥的青年。本來總算熬出頭，即將過上幸福的生活，母親還憧憬著兒子以後成家立業，如今一切都成了泡影，美好的夢都被曾楊打破了。

2023年2月23日，該案件在貴陽市中級人民法院進行了開庭審理。文章怒控，曾楊在庭審現場拒不認罪道歉，並現場威脅倪青青家屬，蔑視法庭尊嚴。母親泣血寫道，不需要一分錢賠償，只希望對殺人兇手曾楊判處死刑。

1年來，一些抖音和微博的網友不斷接力轉發該案件。​在微博搜尋「貴州特大殺人案」、「倪青青」、「曾楊」等關鍵詞，出現部分網友討論，網友控訴，「上網搜了一下幾乎沒有任何消息，這麼惡劣的事情為什麼上不了熱搜，如果是假的官方出來闢謠一下，如果是真的那後續呢」。目前，仍沒有陸媒和官方就此事公開通報和報導。