好市多起司驗出致癌物　業者1條件負責醫療費用

記者黃翊婷／綜合報導

好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出致癌物環氧乙烷，業者目前已立即將所有產品下架並啟動自願性召回。好市多表示，若民眾有不適症狀就醫，且經醫師診斷確認是受到該商品所影響，好市多將負責相關醫療費用。

▲好市多油漬摩佐羅拉乾酪被驗出「環氧乙烷」。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長林金富表示，好市多曾報驗1批油漬摩佐羅拉乾酪產品，重量456.96公斤，產品有效日期2023年8月23日，並在6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，禁止輸入該產品；但進一步追查已輸入國內的同品項不同批號產品，仍在效期內的還有1批（有效日期20230707、20230719），於是隨即請高雄市衛生局啟動後市場查核。

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高雄市衛生局6月27日前往好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，已請業者回收。

對此，好市多表示，為維護會員的權益與身體健康，好市多已立即將所有產品下架並啟動自願性召回，曾在2023年5月24日至7月1日購買該起司商品的會員，可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業。根據《NOWnews》報導，好市多進一步表示，若民眾有不適症狀就醫，且經醫師診斷確認是受到該商品所影響，好市多將負責相關醫療費用。

至於後續賠償事宜，台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚表示，「環氧乙烷」會引起頭痛、噁心、嘔吐等症狀，甚至會增加血癌、乳癌風險，業者不能只有退費，除了要原價退費之外，還要依法給出原價3倍以上的賠償，以及2萬元健康賠償金。

除了這次的起司問題之外，好市多先前也有冷凍莓果被驗出含有「A型肝炎病毒」。徐邦瀚呼籲政府要有所作為，邀集好市多討論未來要如何內控管理，對於業者再三違規，應依照《食安法》第52條，該怎麼處罰就嚴格處置，絕對不要縱容，若業者未妥善處理，不排除會替消費者提出團體訴訟。