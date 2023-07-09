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別吃了！好市多起司驗出致癌物　「這區間」買到趕快去退貨

▲▼好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／讀者提供）

▲好市多起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／讀者提供）

記者周姈姈／台北報導

好市多起司被檢驗出含有致癌物「環氧乙烷」，好市多目前已立即將所有產品下架並啟動自願性召回，而好市多今（9）日也發布最新回應，提醒凡於2023年5月24日至7月1日購買該起司商品的會員，可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業。

有民眾爆料指出，接獲好市多致電表示，一款起司驗出致癌物「環氧乙烷」要全面召回商品；食品藥物管理署8日傍晚先證實此事，而環氧乙烷在食品不得檢出，並宣布問題產品為美國產的「油漬摩佐羅拉乾酪(產地：美國)(規格：0.68公斤/盒)」。

食藥署副署長林金富表示，整起事件是起於好市多曾向食藥署報驗油漬摩佐羅拉乾酪產品1批，重量456.96公斤，產品有效日期2023.8.23，於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，該批產品禁止輸入。

林金富指出，在邊境查出不合格產品未輸入，而食藥署追查已輸入國內同品項不同批號產品，仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，即請高雄市衛生局啟動後市場查核。衛生局6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，已請業者回收。

好市多今（9）日最新回應，目前凡於2023年5月24日至7月1日購買此商品「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 (油漬乾酪)」的會員，可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業。若會員尚留有商品也可以一併帶至賣場辦理。

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