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好市多起司驗出致癌物　消基會：短期3起食安事件「應嚴厲譴責」

▲▼好市多起司驗出致癌物，高雄市衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲好市多起司又驗出致癌物，產品接連出包，消基會嚴厲譴責。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

食藥署日前公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，已有757.2公斤流入市面。好市多已下架問題產品，並通知1300名會員辦理退貨。消基會今（10日）表示，好市多短期內連續發生3起召回事件，應嚴厲譴責，對於已經吃下致癌起司的消費者，應負損害的賠償金額，加上懲罰性賠償金不得低於新台幣2萬元。

消基會表示，在事故發生後，好市多雖迅速回收產品，但諸多產品已被消費者食用入肚，對身體健康產生危害；但好市多公司的回應僅是要求消費者必須「憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」，看不出發生事故後的誠摯歉意與賠償誠意及擔起其應負的責任。

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消基會指出，好市多公司短期內連續發生3起召回事件（冷凍藍莓、草莓、油漬乾酪），好市多公司辜負廣大消費者的支持，沒有在商品的品質上善盡把關責任，以致連續性發生危害消費者健康事件，實在應嚴厲譴責。呼籲好市多公司拿出企業良心，重新檢討及提出合理賠償方案，負起該有的法律責任。

消基會進一步指出，由於好市多公司食安事件頻頻發生，每次事故的發生，總是對於消費者身體健康構成重大威脅及實質損害，因此消基會極力要求，好市多公司應即時亡羊補牢，迅速建立大型實驗室，對於食用商品，在出售前應做大規模的抽樣檢驗，並在安全無虞下，再放行出售，避免食安事件再度發生。

消基會表示，這次好市多乾酪被告驗岀含有致癌物質，其較之前二次事件對於消費者身體健康安全的危害更甚，認為好市多公司對已食入該食品的消費者，應負損害的賠償金額，加上懲罰性賠償金不得低於新台幣2萬元。

消基會指出，日前經行政院委派將就前次好市多公司銷售的冷凍藍莓感染A肝病毒事件，為消費者提起團訟。此次再度致癌乾酪事件，消基會也將與消費者站在一起，在好巿多公司未能對消費者提出合理賠償的情況下，再度為消費者提起團體訴訟。

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