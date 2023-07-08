913公斤驗出致癌物乾酪賣光　好市多緊急聯繫1300名會員退貨

記者董美琪／綜合報導

好市多8日宣布，油漬摩佐羅拉乾酪被檢驗出含有致癌物質「環氧乙烷」。對於受到影響的顧客，好市多今晚說明，目前已經制定解決方案，將聯繫通知所有購買商品的1300名會員，可憑購買紀錄進行退貨。

一些顧客已經收到好市多的通知，被告知召回含有「環氧乙烷」的起司產品。食藥署證實，好市多正在召回一批含有致癌物質「環氧乙烷」的油漬摩佐羅拉乾酪，總重量為913.92公斤，目前庫存還剩156.4公斤，已經請業者回收。

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▲好市多油漬摩佐羅拉乾酪驗出「環氧乙烷」。（圖／食藥署，下同）



好市多今晚回應相關因應方案時表示，他們將聯繫通知所有受影響的1300名會員，並依照他們的購買紀錄辦理退貨。如果會員還保留商品，也可以攜帶商品前往賣場退貨。

稍早時，好市多發聲明指出，今年6月18日進口的Formaggio油漬摩佐羅拉乾酪在邊境檢驗中被發現含有「環氧乙烷」，已經銷毀處理，同時主動送驗其他批號商品，結果也檢出「環氧乙烷」。

好市多解釋，根據台灣法規，產品不得檢測出「環氧乙烷」。為了保護會員的權益和健康，好市多立即下架了所有產品並啟動了自願性召回，如果會員對商品有任何相關問題，可以聯繫好市多的客服尋求協助。

食品藥物管理局副局長林金富表示，根據食品安全衛生管理法「環氧乙烷」在台灣的食品中是禁止檢出，除了下架回收銷毀外，依據《食安法》可處分6萬到2億元，高雄市衛生局將依照情節、危害性等裁罰。