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好市多起司驗出致癌物！消保會「不排除提團體訴訟」：至少賠2萬

▲▼好市多起司驗出致癌物，高雄市衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲好市多販售的油漬摩佐羅拉乾酪起司驗出致癌物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

美式賣場好市多內販售一款起司，被驗出致癌物環氧乙烷，高雄市衛生局已請業者回收。消保會則表示，業者不僅要退費，在賠償金部分，除了至少要有原價3倍以上賠償，還要2萬元健康賠償金，若業者未妥善處理，不排除會替消費者提出團體訴訟。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚表示，「環氧乙烷」會引起頭痛、噁心、嘔吐等症狀，甚至會增加血癌、乳癌風險。對於好市多頻頻「凸槌」，消保會也提出相關訴求。

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徐邦瀚指出，業者不能只有退費，除了要原價退費外，還要依據《消費者保護法》的精神賠償金1-5倍，總計至少要有3倍以上的賠償金。

另外，消費者將產品吃下肚後，當然很慌恐，擔心未來是否可能會罹病而影響生活品質，在健康權的精神賠償金部分，消保會主張業者應至少賠償2萬元。

▲▼好市多起司驗出致癌物，高雄市衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局日前前往賣場稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

徐邦瀚也重批，業者採購的產地國、廠商都應該要嚴格遵守台灣法律規定，而不是產地國沒問題，就進口到國內，但已經嚴重違反台灣添加物的標準。

徐邦瀚也呼籲，政府要有所作為，應嚴正邀集好市多討論未來要如何內控管理，對於業者再三違規，應依照《食安法》第52條，該怎麼處罰就嚴格處置，絕對不要縱容，若業者未妥善處理，不排除會替消費者提出團體訴訟。

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