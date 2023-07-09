星二代殺警服「外役監」　侯友宜要賴清德負責：政客以蒼生為念

▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

近日引發高度熱議的2014年夜店殺警案，其中「星二代」共犯易寶宏被調到外役監服刑，讓基層警忍不住悲喊「我那學長白死了！」。國民黨總統參選人侯友宜今（9）日痛批，主管機關竟然就簡短一句「依法辦理」，似乎世間萬事都與他無關。侯也批民進黨總統參選人賴清德，面對官員事不關己的傲慢，一再的向加害者傾斜，「你有表示什麼？又做了什麼？政客們請以蒼生為念，是該負起責任做出改變了！」

侯友宜表示，這兩天，看到殺害警察的兇手，服刑不到幾年，就可以轉去相對輕鬆的外役監，面對外界質疑，主管機關竟然就簡短一句「依法辦理」，似乎世間萬事都與他無關。

侯友宜續指，最近幾年，好幾位警察弟兄執勤時遇害，卻從不見犯嫌付出符合社會期待的代價，曾經身為一份子，我極度不捨，更是憤怒；在公權力不再、警察生命喪失，都能如此被輕忽的今日，那民眾又如何期待自己能安居樂業？到底是什麼原因縱容著這些官員變成如今的傲慢？再看到，不顧他人性命，把國人誘騙出國摘取器官的詐騙及人口販運集團，除了輕判之外，竟然也只要10萬，甚至不到10萬，就可以個個交保出來，台灣的司法到底怎麼了？本該公平的天秤，是否偏向錯誤的一邊呢？

侯友宜感慨，大半輩子的警察生活，讓他清楚體會安居樂業是所有人民心中最深切的期待，他說過「這個社會，總要有些基本的底限，有些事情，就是不能做，做了就要付出代價，付出大家覺得公道的代價」；現在的政府，國會絕對多數，但對於死刑的法律規定，既不願意修法廢除死刑，又不願意依法執行死刑，廢死、反廢死的政治利益都想撈，整天喊著司法改革的旗幟，獲取政治紅利，但越改卻越讓人民越心寒，到底司改是為了人權保障，還是政治考量？

侯友宜批評民進黨主席賴清德，面對遇害警察的家屬，受害的國人同胞，面對官員事不關己的傲慢，一再的向加害者傾斜，「你有表示什麼？又做了什麼？政客們請以蒼生為念，是該負起責任做出改變了！」毫無止盡的保障被告及受刑人，絕對不是司法正義的表現，司法正義，更應建立在公平的基礎上，同時保障著被害人與加害人在公平正義上，該享有的基本人權；就如同西方神話「正義女神」裹著雙眼、一手持天秤、一手持利劍，公平的看待人世間的善與惡，窮盡洪荒之力，保護善者，更要重懲惡者。