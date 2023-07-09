法務部深夜談夜店殺警案　郭台銘看完更氣：連部長都對民進黨感到可惜？

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2014年捲入夜店殺警案的易寶宏遭判9年徒刑，並於2019年入獄服刑，卻被發現目前是服外役監，引來批評，而鴻海集團創辦人郭台銘更喊無法接受，「7月16日將站出來表達我的憤怒」。對此，法務部8日晚間發出三點回應，但卻讓郭台銘更加不滿，並嗆「連法務部長都對民進黨政府感到可惜嗎？」

信義分局偵查隊刑警薛貞國九月間在轄區夜店外，遭富二代曾威豪及其女友劉芯彤教唆不良分子毆殺，其中一人便是深女星易淑寬獨子易寶宏，原本於2019年入獄服刑，如今卻遭指現在是服外役監。有基層員警6日在時代力量前立委黃國昌直播留言爆料此事，砲轟「我那學長白死了」。郭台銘8日則說，自己身為警眷，完全理解基層員警的憤怒，「當官員踐踏基層，民意就必須反撲。7月16日，我將站出來表達我的憤怒」。

面對各界不滿，法務部說明，易寶宏在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。

法務部強調，本部深知民眾對外役監制度改革之期許，自2022年8月24日起即積極推動「外役監條例」修法，由本部蔡部長清祥親自主持修法會議，於2022年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院，依照修正條文，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。嗣經行政院於2022年9月22日審查通過函請立法院審議，可惜尚未完成立法程序。

法務部說，為回應民眾期許，於新法完成修正前，目前本部矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。本部亦將持續配合立法院審議進度，與各朝野黨團積極溝通，力求早日完成修法，以精進提升外役監中間處遇功能，並建構更加綿密之社會安全網。

郭台銘則質疑，為何「外役監條例」2022年12月14日召開公聽會後，至今尚未完成立法程序？為何沒有完成立法程序，會用「惜」字，到底可惜什麼呢？民進黨不是立法院占有絕對多數嗎？「難道連法務部長都對民進黨政府感到可惜嗎？」民進黨政府就憑著這紙聲明，就想要說服「不幸事件發生的時候，政府是站在他們這一邊」嗎？「大家可以自己看法務部的深夜聲明。我們豈能不憤怒！」