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星二代殺警服外役監惹議　修法爭點一次看

▲▼立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

▲立法院議場。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，但近期遭爆改調外役監服刑，引發基層員警炸鍋，也使輿論關注《外役監條例》修法進度。據了解，立法院司法及法制委員會曾數度排審該草案，討論外役監遴選標準、是否使其淪為「權貴的天堂」，以及外役監的性質是「個別化最佳處遇」或「釋放前的中間處遇」等爭點，不過最終因立委意見莫衷一是，法務部也無法做出整合，使該草案遭擱置至今。

法務部9日凌晨發布新聞稿說明，2022年8月24日起即積極推動《外役監條例》修法，2022年9月15日擬具《外役監條例》部分條文修正草案陳報行政院，依照修正條文，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪，經行政院於2022年9月22日審查通過函請立法院審議，經立法院司法及法制委員會分別於2022年10月6日、12月29日召開審查會議，另於2022年12月14日召開公聽會後，惜尚未完成立法程序。

據了解，立法院司法及法制委員會曾多次排審《外役監條例》修正草案，目前行政院版加上朝野立委所提草案共有多達25個版本，去年12月29日召開最後一次審查會，朝野立委紛紛針對修法內容提出意見，並完成質詢及宣讀程序。

當時擔任召委的民進黨立委陳歐珀會末指出，社會大眾矚目、重視的《外役監條例》修法，「非常遺憾地，主管機關法務部目前提出的草案內容並無法將各委員會的提案版本與各方的意見作出整合，另提出更周延、妥適的修法政策」。他表示，在詢答中，好多委員都有不同的意見，也因為外界有很多疑慮，所以請法務部繼續與各界溝通，整合各界的意見，補強原本的草案內容，儘速再提出符合社會期待且明確的修法內容，以利委員會進行充分的討論、審查。

對於《外役監條例》修法議題，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天受訪表示，現在已有行政院版草案，倘若社會有共識，各黨團可以好好做討論，民進黨團對於修法持開放態度；國民黨立法院黨團曾銘宗說明，假設朝野、社會有共識，要將該草案納入臨時會，國民黨團沒有意見，此外，當時該案是由民進黨籍召委排審，當時為什麼另定期繼續審查、沒有出委員會，恐怕必須說清楚、講明白。

另對於修法時程規劃，據指出，由於立法院目前適逢休會期間，最快擬於7月17日召開臨時會，但目前僅規劃處理「性平三法」與台美21世紀貿易倡議改審查案。

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