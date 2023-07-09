快訊／正式向韓國瑜道歉　侯友宜認4年前「自己幫忙不夠」金拍謝

▲侯友宜出席土城宜蘭同鄉會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜的關係倍受關注，侯今（9）日出席土城宜蘭同鄉會首度鬆口向韓國瑜道歉。侯友宜說，4年前韓國瑜選總統時，包括時任土城立委參選人林金結，包括韓國瑜當時拼總統，自己都幫忙不夠，對他們兩人感到很抱歉，所以這次要拼命幫林金結輔選。

侯友宜今出席土城宜蘭同鄉會，在地立委參選人林金結表示，4年前的總統選舉，自己努力不夠，所以讓韓國瑜在土城輸了蔡英文3萬票，林特此鞠躬道歉。侯友宜致詞時，也稱4年前總統大選，包括時任土城立委參選人林金結，包括韓國瑜當時拼總統，自己都幫忙不夠，對他們兩人感到很抱歉，讓他們落選，所以這次要拼命幫林金結輔選。

侯友宜亦感謝在場支持者，鼓勵他為國家承擔大任，最重要目的，是讓國家面對未來挑戰能夠做更好。侯批，這幾年政府施政遇到經濟產業無法繼續成長，最重要問題源頭就是兩岸不穩定、國安瀕臨戰爭邊緣，大家都非常關注，經濟學人雜誌都說台灣是世界最危險的地方，讓外資面對要投資還是外移，以及年輕人延長兵役的問題，顯示國家安全、兩岸問題要讓大家好好思考，未來是要選擇和平還是選擇戰爭。我們的選擇是什麼？全場高呼和平

侯友宜說，他們這一代非常幸運沒有戰爭，上一代則見證戰爭，不能讓下一代比這一代面臨更大傷害，不然這一代所作的努力，會讓下一代見不到明天。烏克蘭人民也沒想到發生戰爭。侯強調，自己是守護安全的警察出身，守護安全永遠不忘的責任，只要中華民國希望捍衛安全，侯友宜一定站出來，「有人問我有什麼理由要投我一票，我說，看見我以前所作所為，用生命守護台澎金馬的安全，未來用生命顧台灣的安全！」

侯友宜表示，如今黑金掛勾、治安敗壞，加上產業民生欠電，讓產業不敢投資，在中央地方上看到很多弊端、疫苗弊端、IMB弊端，都沒有清楚，政府應該要說清楚，未來政府要大破大立、公開透明，還社會公平正義，這是人民的期待。侯也批，他之前給中央政府做很多建議，包括普篩、疫苗，可惜政府都不聽，所以希望自己跟林金結進入中央幫人民發聲，讓政府不分黨派人民你我，以國家利益為最大考量。