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賴清德7／10推第二波募款小物　行李束帶、頸枕入列

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德推出系列募款小物，預計7月10日中午12點推出第二波。競選辦公室發言人郭雅慧表示，第二波募款小物特別以「旅行」為主題，推出行李束帶、隨身小包、旅行頸枕、行李吊牌，四款極具Team Taiwan特色的旅行用品，且同樣為MIT台灣製造，希望大眾無論是國內還是國外旅遊，都能帶著質感、實用兼具的旅行用品，讓Team Taiwan跟著大家一起自信闖蕩。

▲▼民進黨總統參選人賴清德推出系列募款小物，預計7月10日中午12點推出第二波。（圖／翻攝自宣傳影片）

▲賴清德推出系列募款小物。（圖／翻攝自宣傳影片，下圖同）

此外，郭雅慧特別說明，第二波的「旅行募款小物」是由團隊內的青年朋友們集思廣益，發揮創意所設計出的。且更特別製作仿照電玩遊戲風格的預告影片，將賴清德設定為遊戲主角，透過模擬各種出國情境，如收拾行李、登機、搭機等各種時刻，並輔以趣味二選一選項，帶領民眾一步一步了解這些小物們的使用方式。

郭雅慧表示，第二波募款小物共有四個項目，分別為「挺台灣・行李束帶」、「挺自信・隨身小包」、「挺和平・旅行頸枕」、「挺自由・行李吊牌」，以及包含行李束帶、隨身小包與行李吊牌的限量組合「挺幸福・旅行組」 。郭雅慧也說明，相較第一波募款小物圍繞在棒球主題去做搭配與設計，第二波募款小物以旅行為主軸貫穿整體概念，期望能透過旅遊時，展現小物上代表台灣的各種意向或文字，讓人能一眼就看見你來自台灣。

「挺台灣・行李束帶」有深綠色及粉紅色兩款，堅韌耐用且適用各個尺寸的行李箱，郭雅慧也說，整體顏色鮮明好辨識，另有精緻雷雕，增添整體設計的細節與質感，亮眼的風格絕對到哪都不會認錯。

她接著介紹「挺自信・隨身小包」，隨身小包擁有多功能收納空間，體積輕巧好攜帶，揹繩長度更能自由調節，是民眾外出時包包收納的好幫手。另外，隨身小包採用防潑水表布，不怕髒污與細雨，無論是戶外活動，亦或是城市小旅行，都相當適用。

而「挺和平・旅行頸枕」擁有兩用功能，一面為普通頸枕，另一面則是可愛鯨魚造型抱枕。郭雅慧說，此款造型頸枕療癒又紓壓，疲憊時是大家最好的靠山，且車縫細膩，可以放心地與肌膚接觸零距離。

第四項則是「挺自由・行李吊牌」，郭雅慧表示，行李吊牌為皮革材質，加上燙金LOGO，不止耐用也充滿細節質感。此外，為搭配使用於行李箱、旅行袋，吊環同樣為可調節式，使用者可以自行調整成最適合的長度。

郭雅慧最後強調，募款小物不限定LINE好友兌換，目前已全面開放，用電腦版進入募款網站也可進行兌換，歡迎大家一起加入Team Taiwan 挺台灣的隊伍，一起相挺到底，贏得勝利。

▲▼民進黨總統參選人賴清德推出系列募款小物，預計7月10日中午12點推出第二波。（圖／翻攝自宣傳影片）

▲▼民進黨總統參選人賴清德推出系列募款小物，預計7月10日中午12點推出第二波。（圖／翻攝自宣傳影片）

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