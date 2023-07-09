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德州沃爾瑪賣場種族槍擊案釀23死　槍手被判90個無期徒刑

▲▼美國德州沃爾瑪2019年發生針對拉丁美洲裔的槍擊案，造成23人死亡、22人受傷，24歲槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）被判90個無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國德州沃爾瑪賣場2019年發生針對拉丁美洲裔的槍擊案，造成23人死亡，24歲槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）被判90個無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國德州沃爾瑪2019年發生針對拉丁美洲裔的槍擊案，造成23人死亡、22人受傷。根據法庭紀錄和檢察官，聯邦法官8日判處行凶的白人至上主義槍手連續90個無期徒刑。

路透社報導，德州艾爾帕索（El Paso）聯邦地區法院法官瓜德拉馬（David Guaderrama）根據2月達成的認罪協議做出此判決，24歲的槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）認罪，並接受連續90個無期徒刑，不得假釋得以避免聯邦死刑。但他仍面臨德州法律指控，最重可能面臨死刑。

他承認的罪行包括45項仇恨犯罪，以及45項在暴力犯罪中使用槍枝的罪名。

庫魯休斯在法庭上一語不發。根據「德州論壇報」（Texas Tribune）報導，他的律師史賓塞（Joe Spencer）代表他發表聲明，稱槍手患有精神疾病，導致他犯下槍擊案。檢察官反駁這一說法，並表示庫魯休斯在進行這場大屠殺時，清楚知道自己在做什麼。

負責此案的德州西區第一聯邦助理檢察官利奇曼（Margaret Leachman）在書面聲明中表示，她希望受害者家屬能夠在判決中找到滿意的結果和獲得平靜。

利奇曼說：「美國德州西區檢察官辦公室將繼續積極起訴那些因偏見或仇恨而施行暴力的人，並為受害者及其親人伸張正義。」

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