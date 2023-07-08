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健康陷危！研究：全美近半自來水受「永久化學物質PFAS汙染」

▲▼自來水。（圖／CFP）

▲全美有近半自來水受與癌症、先天性缺陷等健康問題有關的PFAS汙染，下同。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國政府機構發布最新調查報告顯示，全美至少45%自來水受到「永久性化學物質」汙染。

法新社報導，不沾鍋等日常物品含有全氟/多氟烷基物質（PFAS）這種「永久性化學物質」。這些物質能在環境中存在相當久時間，且與癌症、先天性缺陷等嚴重健康問題有關。

這些化學物質因為工業排放廢水，以及垃圾場掩埋場廢水滲出等原因，進入自來水供應系統。

美國地質調查所（USGS）科學家、這份研究的主要作者斯莫林（Kelly Smalling）今天告訴法新社：「這份USGS研究是首次以涵蓋整個國家的廣大規模，對於私人與公家供水系統，進行自來水是否含有PFAS的比對。」

研究報告本週發布於「國際環境」（Environment International）期刊，發現從未受監管私人水井與受監管公共供水系統採集的水樣本，與受PFAS汙染的程度類似。

整體而言，研究推估在城市供水當中發現PFAS的比例約為75%，在鄉村地區發現的比例則為25%。

▲▼自來水。（圖／CFP）

PFAS有超過1萬2000種類型，並非所有類型都能被現有檢測方法發現。針對這項研究目的，USGS僅檢測當中的32種。

研究團隊從716處具有國家代表性的地點採集樣本。當中有447處仰賴公共供水系統，269處來自私人水井。

大多數被檢測出PFAS的地點在都會地區，或是已知有高濃度PFAS的地點，例如工業區與垃圾掩埋場。包括在中部的北美大平原（Great Plains）、中東部的五大湖（Great Lakes），以及東海岸與西海岸城市等。

美國環境保護署（EPA）提供一些居家的淨水方式，像是使用有逆滲透技術、活性炭、離子交換樹脂濾心等的淨水器，都被證明能非常有效去除PFAS。

瓶裝水則非最佳選擇。USGS於2022年發布的研究指出，瓶裝水常受到無機和有機化合物汙染，最常見的包括砷、鉛和鈾。

美國工業巨擘3M公司上月宣布將支付多達125億美元，與指控3M汙染美國大眾供水系統的多起訴訟達成和解。3M去年12月曾宣布，將在2025年底前停產PFAS，同時也會停止在其產品中使用這種物質。

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