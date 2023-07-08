美國履行國際公約　拜登：最後一批化學武器庫存已全部銷毀

▲美國宣布已完全銷毀軍庫內的所有化學武器，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登7日宣布，美國已將軍庫內儲存了幾十年的最後一批化學武器全部銷毀，完成《禁止化學武器公約》中的承諾。目前，所有簽署國都已銷毀化學武器，讓禁止化學武器組織將這一重大成果譽為「裁軍歷史性成功」。

綜合路透社與法新社報導，拜登7日發布聲明指出，「我自豪地宣布，美國已安全銷毀了庫存中的最後一批化學武器，使我們距離沒有化學武器的世界又近了一步。」

據聯合國統計，在第一次世界大戰期間，各國毫無節制地大規模使用化學氣體，造成近10萬人死亡，其影響也在戰後導致全球有逾百萬人傷亡。隨後，各國在1993年達成《禁止化學武器公約》，承諾將把所有已申報的化學武器庫存「不可逆轉地銷毀」。

擁有近4萬噸化學武器的美國，是僅次於俄羅斯的第二大化學武器擁有國。按規定，美國須在今年9月30日前銷毀其化學武器儲備，而美方也一直在銷毀分別位於科羅拉多州和肯塔基州的陸軍普布羅化學倉庫（PCD）及藍草陸軍倉庫（BGAD）的剩餘庫存。

美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，「儘管使用這些致命製劑將永遠成為歷史上的污點，但我們的國家終於履行承諾，消除了我們軍火庫中的罪惡。」而禁止化學武器組織的總幹事阿里亞斯（Fernando Arias）也為國際社會取得重大成就表示祝賀。