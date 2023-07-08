花蓮QR Code門牌吉安亮相　結合地方特色與智慧功能

▲▼花蓮吉安鄉公所舉辦吉安鄉特色門牌啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所7日於花蓮縣政府大禮堂舉辦吉安鄉特色門牌啟動記者會，邀請花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁辦公室主任李松年、吉安鄉長游淑貞及多位民意代表等，共同見證特色門牌誕生，吉安鄉將透過這些特色門牌展現其獨特的地方特色魅力，邁向吉安戶政上一個新的里程碑。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣府從去年開始配合吉安鄉公所的提案，陸續修訂道路門牌相關法規，並融入在地亮點製作特色門牌，感謝民政處與吉安鄉公所的攜手共同努力才能完成這項繁瑣艱鉅的任務，更將幾百戶無路名編制的門牌完善，使之後居民郵件投遞能更加順利，以後會將特色門牌推廣至花蓮其他鄉鎮市，讓花蓮各鄉鎮皆能擁有自己的在地特色門牌。

▲新式的QR Code門牌結合地方特色與智慧功能。

鄉長游淑貞指出，縣鄉協力絕對不是口號，感謝民政處積極修正了「花蓮縣道路命名暨門牌編釘標準作業程序」中與特色門牌相關的條文，並提供經費補助，讓吉安鄉成為全縣首個推動特色門牌的示範鄉城。

▲縣長徐榛蔚表示，將把特色門牌推廣至其他鄉鎮市，讓花蓮各鄉鎮皆擁有自己的在地特色門牌。

智慧友善城市從吉安出發，此次推出的特色門牌不僅解決了門牌老化、褪色等問題，更結合創意與技術，融入吉安鄉的多元意象和地方亮點。其中最引人注目的創新之處是全國首創的QR Code設計，使得這些特色門牌具有智慧功能，只要掃瞄QR Code便能連接鄉公所每天更新的最新資訊與鄉長信箱，讓居民與遊客能夠獲得最新政策訊息，使得特色門牌不僅僅是家戶地址的標示，更是資訊智慧的新指標。