活化花蓮港區中央地方有共識　海資館佔地7.4公頃...斥資近33億

▲國家海洋研究院海洋資源博物館規畫模擬圖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府於去年3月與台灣港務股份有限公司簽署MOU 「共同推動花蓮港區土地活化與觀光發展合作備忘錄」，並就「國家海洋研究院海洋資源博物館」選址花蓮港東工地，規劃用地約7.4公頃、興建期7年，其中包括航港局土地5.2公頃及花蓮縣政府土地2.2公頃，總投資規模達32.9億元，中央與地方在本案中達成高度共識。

海洋委員會主委管碧玲28日率隊參訪花蓮，會中談及有關「國家海洋研究院海洋資源博物館」之進度，並表示土地撥用如無問題，海委會將支持海資館興建。縣府表示，感謝海委會大力支持花蓮海洋資源博物館的興建，土地撥用程序繁瑣，縣府簽署備忘錄後皆依相關規定積極辦理，期盼地方與中央攜手共同打造海洋產業孵化基地。

花蓮縣政府強調，自去年與港務公司簽署MOU以來，縣府積極推動土地撥用程序，提供海資館土地使用；盼望待相關流程完備後，中央能依當時允諾協定支持預算，讓海洋資源博物館順利落腳花蓮，活化花蓮港區並為地方創造海洋產業鏈，攜手共構指標性港區觀光廊帶。

花蓮縣政府在縣長徐榛蔚帶領下，以聯合國17項SDGs永續發展指標為重要施政方向，並持續積極與各單位共同合作，致力串連花蓮海岸線並打造太平洋廊道，帶動花蓮港區漁場文化與海洋觀光推展。海資館完工後不僅更加活化花蓮港北段空間，更能培育花蓮在地的海洋產業人才，讓每一代人都能認識並守護屬於花蓮的寶貴資源，為台灣「海洋立國」築起堅固基石。