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不團結換誰都一樣！　侯友宜、姚正玉合體看板台南亮相

▲台南第一個總統與立委參選人侯友宜、姚正玉「有正義」合體看板亮相，姚正玉表示，政黨誠信如果毀了會被選民唾棄，掛起第1個競選廣告、也開台南挺侯的第1槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南第一個總統與立委參選人侯友宜、姚正玉「有正義」合體看板亮相，姚正玉表示，政黨誠信如果毀了會被選民唾棄，掛起第1個競選廣告、也開台南挺侯的第1槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南第一個總統與立委參選人侯友宜、姚正玉「有正義」合體看板亮相，國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，政黨誠信如毀了會被選民唾棄，掛起第1個競選廣告、也開台南挺侯第1槍，請全黨團結唯一支持穩健、勇於承擔的侯友宜完成政黨輪替，也給勇敢正義的姚正玉最大支持鼓勵，一起推倒台南綠色濫權高牆。

換侯、拱郭傳言不斷，期待政黨輪替的台灣鄉親已陷入集體焦慮，國民黨台南市第三選區立委候選人姚正玉8日表示，姚正玉與侯友宜「有正義」看板，在北區長榮新城外牆掛起，面對近來黨內換侯聲浪，姚正玉率先表態力挺侯友宜。

姚正玉表示，過去韓國瑜選高雄市長、盧秀燕選台中市長、張善政選桃園市長也都在不被看好的情況下起步，最後贏得勝利，姚正玉此次挑戰五連霸的陳亭妃也被視為是「不可能的任務」，如今侯友宜遭評擊、媒體網路操作，從五星市長被打、被批鬥到無一是處，尤讓人感嘆。其實，在目前的情勢下，即使換了侯，無論韓國瑜還是郭台銘，一出列還是會受到黨內批判、黨外鋪天蓋地的詆毀、攻擊，情況未必會更好。

▲台南第一個總統與立委參選人侯友宜、姚正玉「有正義」合體看板亮相，姚正玉表示，政黨誠信如果毀了會被選民唾棄，掛起第1個競選廣告、也開台南挺侯的第1槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姚正玉提出4點疾呼：一、停止操作「換柱」2.0版。「換柱」的傷痛曾經重創國民黨，必須記取教訓。現在距離大選投票僅剩半年，大家全力凝聚團結、炮口向外猶恐不及；此時，如果還在瞻前顧後，甚至自家人要拆自己的台、自亂陣腳，只會自毀政黨社會誠信，親痛仇快。

二、民進黨執政近八年，物價飛漲，詐騙橫行，台海兵凶戰危，台灣內外交迫，民怨載道。2024年大選，是國民黨重返執政的絕佳機會；國民黨是最大在野黨，有創造台灣經濟奇蹟的政績，有經過考驗的台海和平的兩岸政策，更有厚實的地方執政基礎，我們對國民黨要有信心。

三、侯友宜是國民黨徵召的總統參選人，已公開宣示遵循執行國民黨一貫憲政立場與兩岸政策；侯友宜更是連霸的五星市長，政績卓著，帶領國民黨優秀的國政團隊，擘劃國家發展藍圖，與兩岸及國際社會和睦相處，相信可以帶給台灣整體發展新願景、新契機。

四、台灣人民最大的心聲是「政黨輪替、台灣更好」，如果最大在野黨國民黨繼續動盪、拉扯、分裂，勢必讓民進黨坐享漁翁之利繼續執政，侯友宜本人、黨主席和所有黨公職一定要盡力弭平黨內傷痕，該拜託、該低頭、該讓步都要不計前嫌的全力整合，不要當斷送台灣前途的選舉戰犯、歷史罪人。

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