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甜點控必衝！全聯巧克力升級「可可追溯計畫」　4款新品超誘人

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯甜點再升級！為持續深耕環境永續，旗下We Sweet、Read Bread雙品牌15款巧克力品項，將採用「可可追溯計畫」原料，近來也推出4款新品，包括濃郁「巧克力蛋糕捲」還有必吃的「巧克力夾心麵包」等，7/7~8/10期間還有消費滿100元現折10元，可累折，巧克力控要把握。

全聯自從2016年引進第一支生態商品「老鷹紅豆」後，陸續研發動物友善、環境永續相關商品，除了老鷹紅豆系列甜點，像是通過「動物福利標章」驗證的小農鮮乳「Read Bread小農鮮奶吐司」成績也十分亮眼。

而業者觀察到，巧克力類商品格外獲得青睞，去年巧克力烘焙品項業績破3億元，為滿足消費者喜好，也因應永續飲食趨勢，將採用「可可追溯計畫」巧克力，做為We Sweet、Read Bread巧克力類商品的原料之一，未來也會持續使用可可追溯計畫原料開發新品，透過日常飲食關懷土地資源永續。

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲「可可追溯計畫」原料大幅提升巧克力品質。（圖／業者提供）

有關「可可追溯計畫」(Cacao-Trace)是一項巧克力永續公益計畫，已於墨西哥、越南、菲律賓群島、象牙海岸、巴布亞新幾內亞等地啟動，直接在可可樹栽種產地，與當地可可農契約合作，提供專業培訓，教導農民種植技巧，兼顧農林、生物的多樣性，達成永續環境目標，也同時以公平交易價收購生豆，避免剝削。

其中「巧克力獎勵金」的獨特機制，每賣出1公斤的可可追溯巧克力豆，農民將可獲得歐元10分（約新台幣4元）的回饋，每年幫助農民增加約1至2個月收入，也在產地成立「收成發酵中心」專業控管。透過此計畫能大幅提升巧克力品質，從產地到餐桌全程控管，成就高品質的巧克力。

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲We Sweet新品「巧克力蛋糕捲」。（圖／業者提供）

在大受歡迎的We Sweet捲類商品，此波新品由「巧克力蛋糕捲」擔綱，濃郁可可奶霜醬搭配巧克力蛋糕，風味濃厚。另去年榮登We Sweet巧克力品項銷售前三名的「提拉米蘇捲」、「巧克力＆咖啡雙拼」、「72%特級巧克力捲」，也是必吃清單。

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲「72%特級巧克力捲」也是必吃清單。（圖／業者提供）

而全聯Read Bread則有3款巧克力新品，規劃三周接力開賣，7/7首登場的是「巧克力夾心麵包」，使用可可追溯計畫的可可製成巧克力內餡，散發醇香氣息，融入可可粉的蘋果麵包體，懷舊中展現新意。

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲「巧克力夾心麵包」7/7開賣。（圖／業者提供）

而「巧克力雙色吐司」緊接在7/14上市，添加可可追溯巧克力，雙色螺旋山型吐司外型，鮮奶與巧克力的組合，讓早餐富有變化。7/21壓軸登場的「巧克力奶酥菠蘿麵包」，巧克力口味菠蘿外層搭配巧克力豆與奶酥內餡，濃郁不膩。

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲「巧克力雙色吐司」緊接在7/14上市。（圖／業者提供）

▲▼全聯巧克力甜點麵包，採用「可可追溯計畫」原料製作，此波也推出新品。（圖／業者提供）

▲「巧克力奶酥菠蘿麵包」7/21壓軸登場。（圖／業者提供）

另外，巧克力控也不能錯過7月7日「世界巧克力日」優惠！city'super在7/7~7/14連續8天，全台8店ROYCE’專櫃、捷運板橋快閃店、遠傳friDay購物及蝦皮購物雙電商平台，推出年度熱銷三大巧克力系列「1+1優惠」活動，包括經典滋味的生巧克力系列，任選口味1+1優惠價899元（原價560元/盒）；甜鹹交錯的巧克力洋芋片系列任選1+1優惠價799元（原價520元/盒） ；醇巧克力20枚系列任選1+1優惠價466元（原價280元/盒）。

▲▼慶祝「世界巧克力日」city`super在7/7~7/14連續8天，推出年度熱銷三大巧克力系列「1+1優惠」活動。（圖／業者提供）

▲慶祝「世界巧克力日」，city`super推出年度熱銷三大巧克力系列「1+1優惠」活動。（圖／業者提供）

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關鍵字：

巧克力可可甜點全聯city’super可可追溯計畫

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