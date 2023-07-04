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囤貨了！全聯衛生紙下殺買1送1　寶可夢限定款、厚磅挑戰最低價

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期優惠。（圖／業者提供）

▲全聯7/7~7/20「衛生紙小學堂」，多款衛生紙下殺優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

囤貨衛生紙趁現在！全聯「衛生紙小學堂」檔期7/7~7/20開跑，全台門市多款衛生紙下殺，包括買1送1、買2件更省等優惠；線下線上同步享買衛生紙/面紙/廚房紙巾「單筆滿399元現折50元」。另各家品牌搶攻「厚商機」，陸續推出三/四層高磅數厚度衛生紙也祭出優惠。

根據市場調查指出，消費者偏好使用抽取式衛生紙，占家用紙製品銷量超過7成，雖然目前二層衛生紙仍是市場主流，但三/四層衛生紙銷售額逐年成長，在抽取式品項中占比超過14%，顯示訴求厚磅、柔軟、輕奢等家紙產品，逐漸獲得消費者青睞。不過因消耗量大，民眾購買時仍不得不精打細算，全聯再度推出「衛生紙小學堂」活動，加碼祭出雙重優惠，並精選多款厚磅衛生紙品項，滿足民眾需求。

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期優惠。（圖／業者提供）

▲全聯「衛生紙小學堂」檔期開跑，線下線上同步買衛生紙/面紙/廚房紙巾可享「單筆滿399元現折50元」。（圖／業者提供）

其中「蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙（100抽*10包）」在全聯祭出獨家「買1送1」優惠，原價249元，特價240元「買1送1」，一串只要120元。另有「Tempo奢羽三層抽取式衛生紙－無香（80抽*6包）」，原價318元，特價139元，等於下殺不到5折。

搶攻「厚商機」，各家品牌陸續推出三/四層高磅數厚度產品，怡柔三層抽取衛生紙單串原價249元，特價146元；若單筆買3串享399元現折50元外，再加贈500福利點，等於現省100元，一抽不到0.1元，挑戰市場最低價。

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期優惠。（圖／業者提供）

▲舒潔「寶可夢限定款」使用福利點扣10點，可享單串243元「買1送1」。（圖／業者提供）

另獨家販售的新品中，還有春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙，原價每袋259元，特價193元，一次購入3串，一抽也只要0.11元。舒潔頂級三層舒適胺基酸保濕精華抽取衛生紙，還有迪士尼包裝，原價單串189元，特價149元，2串更省295元，平均一串147.5元。舒潔棉柔舒適抽取衛生紙「寶可夢限定款」包裝，原價每串249元，特價單串243元，福利點扣10點「買1送1」。

而主打四層的五月花厚棒抽取式衛生紙，原價每袋249元，特價219元，四大才「紙」報到，四款商品單筆任3串皆符合折上折優惠，相當於市價最低77折起。業者估計，此檔可望帶動家用紙製品業績成長2成以上。

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期優惠。（圖／業者提供）

▲全聯「衛生紙小學堂」多重優惠，囤貨衛生紙趁現在。（圖／業者提供）

集結線上線下優惠，「PXGo!全聯線上購」也推出全站衛生紙單筆每滿399元贈500福利點外，7/7~7/20限時推出「超夏趴！」加碼活動，期間單筆消費滿799元，輸入優惠券代碼【SUMMER80】可折抵80元；消費滿1,499元輸入【PARTY225】可折抵225元，等同於85折優惠，買越多省越多。

另外還有「隔日達」服務不論是飲料、零食、衛生紙、清潔用品等商品，「整箱買、送到家」超方便，隔日達此檔同步推出購買衛生紙/面紙/廚房紙巾系列箱購商品，單筆消費滿399元贈500福利點，每週六、日消費滿1,500元，還可折100元；折後滿1,500元再贈1,000福利點，一次享有多重優惠，想囤貨就趁這波！

▼全聯「衛生紙小學堂」精選優惠一次看。（圖／業者提供）

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期優惠。（圖／業者提供）

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期優惠。（圖／業者提供）

▲▼全聯「衛生紙小學堂」檔期優惠。（圖／業者提供）

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