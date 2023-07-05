全聯獨賣泰國「金枕頭榴槤冰棒」！小美冰淇淋聯名阪急麵包必嚐

▲全聯上架多款獨家新冰品，包括異國風的京都抹茶雪糕、泰國榴槤冰棒等。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

夏天吃冰的選擇越來越多了！全聯上架多款獨家新冰，除了有抹茶控不能錯過的京都宇治抹茶雪糕；還有來自泰國、使用知名「金枕頭榴槤」製成的「旗山龍鳳 ete水果系列冰棒」，榴槤控必嚐鮮。另外，小美冰淇淋與全聯阪急麵包再度強強聯手，推出3款聯名麵包，預計再次成為搶購夯品。

▲榴槤控必嚐「旗山龍鳳 ete水果系列冰棒」，使用知名「金枕頭榴槤」搭配100%椰奶製成。（圖／記者林育綾攝）

全聯今年上半年上架近80款冰品，整體冰品達雙位數成長，其中新品業績就佔總業績約15%。如今特別推薦異國風味冰棒，包括「LOTTE煉乳三昧雪糕」，採用日本高級茶專賣店「北川半兵衛」的宇治抹茶，搭配香甜紅豆，再淋上北海道煉乳，口感層次豐富，可說是抹茶控不能錯過的冰品。

來自泰國的「旗山龍鳳 ete水果系列冰棒」，使用知名「金枕頭榴槤」搭配100%椰奶製成，味道超濃郁，讓榴槤愛好者一吃就上癮，預計將再創造一波網友嘗鮮熱潮。

▲全聯引進多款異國風新冰品。（圖／記者林育綾攝）

消暑飲品方面，業者推薦「IRIS富士山強氣泡水、礦泉水(軟水)」，保留富士山最天然的山泉風味，7/7~7/20推出「買1送1」優惠。而喜歡高刺激口感的人，則不能錯過「黑松沙士PLUS強碳酸」，主打加入高含量碳酸氣泡，搭配刺激味蕾的檸檬酸，一秒帶走暑氣，活動期間一次購買4瓶只要89元。若想找好茶，則首選獨家新品「悅氏翡翠生茶」，使用100%台灣茶葉，清爽回甘。

搭配全聯7/7～9/7「飲料冰品積分樂」活動，聯名日本卡通明星「蠟筆小新」，一次推出5款療癒又實用的小物，只要持福利卡（PXPAY會員）購買飲料、冰品（不含線上購物/外送、酒類、冷藏乳製品、豆漿/米漿、燕麥/五穀飲等），單筆每滿40元即可獲得1積分，使用3積分或8積分，就可加價換購蠟筆小新商品1款，換購至9/21為止。

▲搭配7/7～9/7「飲料冰品積分樂」活動，全聯聯名「蠟筆小新」推出5款療癒實用小物換購。（圖／業者提供）

「PXGo!全聯線上購」隔日達也推出「飲料買買節」，7/7～8/10 購買任2箱飲料箱購商品，訂單滿499元送50元回饋折扣金，每周六、日消費滿1,500元還可折100元；折後滿1,500元，再贈1,000福利點，可趁划算機會下單買起來！

▲小美冰淇淋與全聯阪急麵包再度強強聯手，推出3款聯名麵包。（圖／業者提供）

另外，當日製作販售的全聯阪急麵包，去年與小美冰淇淋推出聯名麵包創下1500萬業績，今年再度強強聯手，將小美超人氣冰品口味變成3款聯名麵包，包括重磅回歸的「小美經典香草可頌」，還有2款新品「小美珍珠紅豆丹麥捲」、「小美玫瑰蜜桃皇冠」，7/7～8/10限定上市，原價39元，7/7-7/20限時特價，均一價只要35元。期間購買阪急X小美聯名麵包，加購小美全系列冰品，現折10元。