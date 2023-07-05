蠟筆小新粉必收！全聯集點推5款實用小物　抱枕變身小白玩偶超萌

▲全聯福利中心聯名「蠟筆小新」，一次推出5款療癒又實用的小物，7/7～9/7「飲料冰品積分樂」活動集點換購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今年夏天「飲料冰品積分樂」活動，除了推出多款飲料、冰品「買1送1」優惠，還聯名日本卡通明星「蠟筆小新」，一次推出5款療癒又實用的小物，包括造型盤碟、角色雙碗、馬口鐵盒餐具組、自動傘，還有變形玩偶抱枕，有小新、小白、春日部防衛隊、肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山等人中角色一次收集。

▲看準「蠟筆小新」搞笑個性圈粉無數，全聯推出5款療癒又實用的小物，讓粉絲一次收集。（圖／業者提供）

全聯看準「蠟筆小新」搞笑個性圈粉無數，受到不同世代觀眾喜愛，此波一共推出5款聯名積分換購小物，包含「馬口鐵盒餐具三件組」、「造型盤碟兩件組」、「角色互動雙碗組」、「自動開收晴雨傘」和「變形玩偶抱枕」。

▲▼抱枕可以變身成玩偶，超療癒。（圖／記者林育綾拍攝）



▲「造型盤碟兩件組」有4種隨機款式，都是人氣角色。（圖／記者林育綾拍攝）

▲▼碟盤還有趣味組合，拼出不同圖案。（圖／記者林育綾拍攝）



想獲得蠟筆小新實用小物，只要在7/7～9/7「飲料冰品積分樂」活動期間，持福利卡（PXPAY會員）購買飲料、冰品（不含線上購物/外送、酒類、冷藏乳製品、豆漿/米漿、燕麥/五穀飲等），單筆每滿40元即可獲得1積分，使用3積分或8積分，就可加價換購蠟筆小新商品1款，換購至9/21為止。

▲▼餐具、盤碟、雙碗，各種組合不只實用，更增添趣味性。（圖／記者林育綾拍攝、業者提供）



此次主打餐具、盤碟、雙碗，各種組合拼出不同圖案，不只實用更增添趣味性；還有大玩變裝的鱷魚阿山小新晴雨傘、動感超人小新玩偶抱枕、小白抱枕，可以變換成玩偶或抱枕兩種造型，更是不能錯過的必收款式！

而喜歡商品優惠券的消費者，也可使用3積分，免費換指定品牌滿額限量折價券，憑券指定品牌滿額最高折抵100元超級優惠。

▲▼全聯推出蠟筆小新集點換購，5款療癒又實用的小物一次收集。（圖／業者提供）



▲全聯福利中心聯名蠟筆小新，一次推出5款療癒又實用的小物，7/7～9/7「飲料冰品積分樂」活動集點換購。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，蠟筆小新今年8/4將再度躍上大螢幕，台灣將與日本同步上映！最新動畫電影《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》耗時7年製作，以首部3DCG劇場版全新面貌與粉絲相見。而搭上這波「小新熱潮」，全聯也和片商合作，同場加映早鳥換購抽電影票活動，凡於8/3前單筆換購蠟筆小新積分商品任2件，則可登錄抽電影兌換券2張，共50名。

▲同步也有多款冰品、飲品優惠。（圖／業者提供）

新款冰品方面，全聯在2023年上半年就上架近80款新品，有近3成為獨家商品。此波推薦異國風味冰棒，包括日本高級茶專賣店「北川半兵衛」的宇治抹茶，搭配香甜紅豆，再淋上北海道煉乳，「LOTTE煉乳三昧雪糕」口感層次豐富，抹茶控千萬不能錯過；還有來自泰國的「旗山龍鳳 ete水果系列冰棒」，使用知名金枕頭榴槤，搭配100%椰奶製成，讓榴槤愛好者一吃就上癮，預計將再創造一波網友嘗鮮熱潮。

而消暑飲品方面，推薦「IRIS富士山強氣泡水、礦泉水(軟水)」保留富士山最天然的山泉風味，7/7~7/20期間還有「買1送1」優惠。