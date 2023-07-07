Jazz Island抵台赴高流彩排　美聲唱出台立文化盼「小國被世界看見」

▲Jazz Island昨晚一抵達桃園機場，隨即拿出立陶宛國旗在機場唱國歌，美聲吸引了民眾觀賞。（圖／中華文化總會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

為參與「2023總統府音樂會－跨海音」，立陶宛人聲樂團Jazz Island昨（6）日晚間抵達桃園機場，於今日中午現身高雄流行音樂中心彩排，演出曲目共有四首，包含立陶宛民謠以及台語歌《黃昏的故鄉》，驚艷的台語咬字與唱腔看出他們為本次音樂會下足功夫，彩排前團隊更偷偷在陽台練唱，把握演出前每分每秒練習。團員IEVA ZDANAVIČIŪTĖ表示，團隊現在的心情既興奮又緊張，「因為我們想要做得更好」！

IEVA ZDANAVIČIŪTĖ表示，這是他們第一次接觸台語歌，為了這次演出，團員特別找到立陶宛當地的台灣人為他們開設「台語教室」，逐字逐句帶領他們發音、咬字！團員KASPARAS SKUJA補充，這次演出多首立陶宛經典民謠，代表立陶宛的文化，並以現代曲風、Swing重新編曲盼吸引更多聽眾，「立陶宛是小國，希望他們的音樂可以讓世界更多人認識立陶宛」！

▲立陶宛人聲樂團Jazz Island今日中午現身高雄流行音樂中心彩排。

▲演出曲目共有四首，包含立陶宛民謠以及台語歌《黃昏的故鄉》。

昨日適逢立陶宛「建國日（Statehood Day）」，世界各地的立陶宛人會在這天聚在一起，驕傲大唱立陶宛國歌，慶祝他們對國家的認同與團結。Jazz Island昨晚一抵達桃園機場，隨即拿出立陶宛國旗在機場唱國歌，美聲吸引了民眾觀賞，也有網友留言喊「也太好聽了」！

▲Jazz Island團員表示，「立陶宛是小國，希望他們的音樂可以讓世界更多人認識立陶宛」！

▲團隊現在的心情既興奮又緊張。

▲Jazz Island彩排試唱黃昏的故鄉，台語發音咬字令人驚豔。

文總秘書長李厚慶表示，台灣與立陶宛是民主陣線夥伴，2021年底立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，在海上漂流，由台灣菸酒公司全數收購後，在台熱賣，也讓台立牽起一段「蘭姆酒友情」。

▲▼台酒送上大禮包歡迎遠渡8000公里來台的立陶宛朋友，台酒送上超夯「花雕雞泡麵」、「麻油雞泡麵」、黑麥汁、酒粕養生薄餅，讓立陶宛朋友品嘗道地台灣味。

李厚慶指出，本次立陶宛Jazz Island來台演出，台酒不僅贊助部分經費強化其演出設備，讓更多台人聽見立陶宛美聲，也送上台酒超夯「花雕雞泡麵」、「麻油雞泡麵」、黑麥汁、酒粕養生薄餅，以滿滿的台酒大禮包歡迎遠渡8000公里來台的立陶宛朋友，接下來樂團即將入住的福容大飯店台北一館也將送上有台灣LV之稱的「茄芷袋」，盼立陶宛朋友體驗到濃濃的台灣味。

文總提醒，活動將於7/8本週六19:00準時開始，17:30將開放有票券民眾入場，戶外音浪堤岸也有大螢幕轉播；民眾也可於多個線上平台同步觀賞精彩內容，包含：「電視直播」華視、超視、TaiwanPlus、MOD；「YouTube直播」總統府、文化總會、三立新聞網；「Facebook直播」文化總會、高雄市政府、高雄流行音樂中心；「網路直播」hami video、Yahoo TV；「MOD」中華電信MOD、華視、TaiwanPlus；「廣播直播」國立教育廣播電台、中央廣播電台；「官網直播」總統府官網、愛樂電台官網，詳細資訊請上「文化總會粉絲專頁」查詢。

