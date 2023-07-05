遭指半導體技術送立陶宛　外交部反擊：建立長期供應鏈合作竟被扭曲

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建立長期供應鏈合作竟被說賣台！外交部反擊王鴻薇「3個不了解」

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲半導體晶片 。（示意圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委王鴻薇指控，蔡政府不時營造台灣和立陶宛友好關係，但台立關係竟是建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上。對此，外交部次長李淳5日親上火線駁斥，反擊在野立委的指控有3個不了解，遺憾扭曲事實；李淳強調，透過工研院做先期規劃的方式，可以確保未來台灣供應鏈廠商與立國半導體產業的長期合作，「商業運作上是求之不得的機會，但居然被扭曲成賣台」。

針對網路上流傳的電報，外交部次長李淳表示，目前還在查證是在什麼樣的狀況下外流。但他強調，網路上流傳經費從650萬歐元大增到1400萬歐元，「確實是當時電報在溝通的內容」，但涉及經濟部、工研院等各部會，還在瞭解出了什麼問題。

李淳指出，目前外界所指涉的，只是看到是一個很漫長談判過程中的某個時間點所表達的意見，把它擴大成不同意外館的意見，「這是完全錯誤的」。

李淳說，與立陶宛開始針對半導體案技術合作案的討論，是一個漫長的相互了解過程，包含預算規模、協助的內容，以及和誰合作，目前是工研院與對方的Teltonika對接。

外交部表示，整個合作案的談判過程約1年。李淳說，過程當然會涉及到預算調整，「當然不是立陶宛開多少就同意多少，這個案子最後總額是1400萬歐元，其中1000萬歐元是由台灣支應，但資金最終是回到台灣工研院，結果對台灣和立陶宛都是雙贏的，另外400萬歐元則是立陶宛方出資，雙方約是3：2的關係」。

李淳說，立陶宛代表處擔心650萬歐元增加到1400萬歐元，會變成讓立陶宛漫天開價都同意，但這反映出過程有交換意見跟討論，實際上立陶宛代表處在徵詢各方意見，也同意且支持台灣的部分加碼到1000萬歐元，是比較符合雙方在技術合作面向上的需求。

李淳說，這次跟立陶宛合作的技術層級是8吋晶圓，早在2002年政府就已經開放8吋晶圓廠赴中國投資，後來甚至還同意12吋晶圓廠赴中投資，「20年前經過專家審查就認定，8吋晶圓廠赴中國投資不會對台灣半導體有任何影響，現在已經20年後，當然不會有半導體關鍵技術外流」。

李淳說，工研院這次扮演的角色，很大一塊是技術協助，也就是Teltonika想設計晶圓生產的產線，這1400萬歐元的預算是「建廠規畫」，包含技術需求、廠房、設備、人員等規劃，「Teltonika整個建廠預算是3億歐元，初期建廠的先期規畫1400萬歐元，由台灣工研院來提供」。

「更重要的，在產業運作裡，先期規劃往往是後續供應關係的切入點。」李淳強調，由工研院來幫立陶宛規劃，可以想見這家半導體公司未來的技術、材料、機台，可能都要從台灣進口，等於確保未來長期的商業合作，「一般商業運作上是求之不得的」。

李淳說，世界上有多少企業想要透過先期規劃到後續合作案，確保未來長期商機，這次利用立陶宛想要發展半導體的機會切入，是求之不得的機會，但居然被扭曲成賣台，「再次反映出在野立委的指控，是對半導體產業發展完全不了解、對台灣後續的商機不了解，也對該公司背景不了解，這3個不了解卻能得出賣台結論，非常遺憾」。

▲▼中華民國外交部,中華民國政府機關。（圖／ETtoday資料照）

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