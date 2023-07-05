外交部批「引不明來源文件」　王鴻薇3點回擊：敢說內容非屬實？

▲王鴻薇。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨立委王鴻薇質疑，台灣與立陶宛友好關係是建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上，外交部昨日發布聲明駁斥，王鴻薇援引不明來源文件，扭曲台立夥伴關係，不但踐踏我國外交與經貿人員的努力，更傷害台立雙邊友好情誼。對此，王鴻薇5日以三點回擊，痛批外交部只能用政治話術掩飾問題，「敢說文件內容非屬事實嗎？」

王鴻薇今日透過臉書發文回擊，第一，外交部從昨天開始對她的爆料就是「問A答B」，無法反駁她所述揭露的每項內容，只能用政治話術掩飾問題，質疑「外交部說我援引不明來源文件，那麼外交部敢說文件內容非屬事實嗎？」

第二，王鴻薇說，外交部說她忽略台商受益，事實上該台商公司原來根本註冊在中國大陸。她指出，根據國發會提供資料，該基金融資對象若是外國公司，必須與台灣公司有合作關係，但根據她的查證，該立陶宛太陽能廠合作對象，是賴姓供應商在中國大陸註冊的「苏州澳京光伏科技有限公司」，本就不符合申請資格，可是為了把錢融資出來，賴姓供應商特地換成台灣當時才成立一年多的「世源索電子材料科技股份有限公司」，而立國太陽能廠的原物料是來自中國大陸。

第三，王鴻薇表示，外交部指稱她所揭露的內容，是與中國共產黨政府對台認知作戰如出一轍，目的在打擊我國外交成果與國家士氣，她澄清，「我所揭露的內容都是事實，只是揭穿綠營抗中的假象，外交部就見笑轉生氣了。」

王鴻薇強調，總統府和外交部不檢討，只會千篇一律的扣紅帽子，不禁讓她質疑，「國發會中東歐基金融資的對象是主要向中國採購原物料的公司，依照民進黨長期的邏輯，誰才是中共同路人？」