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政府無視專業建議向立陶宛撒幣？　李明璇轟：不只賣台叫「送台」

▲▼國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

▲國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委王鴻薇日前指控，台灣與立陶宛友好關係是建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上，引發外界討論。對此，國民黨發言人李明璇5日也在臉書大批，政府在在立陶宛的施壓下，選擇忽視外交人員的專業意見，補助立陶宛向我國工研院買晶圓技術轉移，但錢卻流向立陶宛的私人公司，「不但不讓對方付錢，送了技術，還要自己倒貼給錢，這不只叫賣台，這叫『送台』！」

王鴻薇4日指出，她近日接獲爆料，指出去年我國和立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，沒想到立陶宛又對我國獅子大開口，資金由原來650萬歐元（約台幣2.1億元）暴增到1400萬歐元（給台幣4.7億元），而且讓工研院「類無償」提供技術給立陶宛的私人公司發展半導體，而這些讓立陶宛予取予求的指令，全來自總統蔡英文。

對此，李明璇大轟，「我們不只被當『盤仔』，還送人家技術，天底下豈有此等妖孽行喪權辱國之事，真是國之不幸！」她也喊話，蔡總統請出面說清楚，到底在搞什麼？台灣需要建立技轉的專門法律，以免再簽訂不平等條約。

李明璇援引媒體揭露的電報指出，我國駐立陶宛的外交人員，對國格非常堅持，他們依據外交專業判斷提出「宜以650萬歐元為限，不宜因對方施壓威脅再予增加，倘施壓成功及與增加預算，未來恐立方各案均將比照施壓」；點出「650萬歐元之協助，已屬極高額度，實不宜再貿然增加」。

李明璇提到，然而根據外交部提供的資料，目前蔡政府已經補助了立陶宛1000萬歐元，而且第一年663萬歐元已經撥付給工研院。她大批，也就是說，前線外交同仁的專業、堅持國格的意見根本沒有被採納，前線外交官的專業直接被忽視，人民辛苦的納稅錢，就直接讓蔡政府做凱子外交。

李明璇質疑，「這樣大撒幣能幫助未來我國與立陶宛建交嗎？」，且萬一其他邦交國不滿，也要求比照辦理怎麼辦？請問國安高層有思考過後果嗎？她不禁痛批，「不但不讓對方付錢，送了技術，還要自己倒貼給錢，這不只叫賣台，這叫『送台』！」

針對立陶宛爭議，外交部4日發布聲明駁斥，王鴻薇援引不明來源文件，扭曲台立夥伴關係，不但踐踏我國外交與經貿人員的努力，更傷害台立雙邊友好情誼。

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