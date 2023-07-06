藍營轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅：請侯友宜承諾當選終止合作

▲社民黨議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於藍營批評台灣與立陶宛友好關係建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上，是「凱子外交」、「喪權辱國」，與民進黨合作參選台北市第六選區（大安）立委的社民黨台北市議員苗博雅5日發文反擊，如果台灣連跟立陶宛連半導體產業策略聯盟都被罵「凱子喪權辱國」，那不就反而坐實了「挺台很蠢」的說法？更喊話，若國民黨立委認為這樣不妥，就請國民黨總統參選人侯友宜承諾「當選終止《台灣立陶宛半導體合作備忘錄》」。

苗博雅昨日透過臉書發文指出，台灣面對中共威脅，立陶宛面對俄羅斯威脅，兩國都在極權主義的脅迫之下堅守民主自由價值，彼此價值觀是相近的。立陶宛是北約、歐盟會員國，也是具備經濟實力的已開發國家，在東歐也是具備影響力關鍵地位的國家，絕非只能坐等金援的未開發國家，台灣和立陶宛兩國，有互惠的條件，有共同的利益。

苗博雅透露，立陶宛讓台灣開設全歐第一個「台灣代表處」，因而遭到中共猛烈的經濟報復，但至今仍未軟化挺台力道，在台灣疫情緊張時，也贈送疫苗幫助台灣。當「台灣代表處」在立陶宛首都揭牌時，有些歐洲政治評論家認為，立陶宛為了台灣得罪中國是「愚蠢」。立陶宛因為跟台灣交朋友而得罪了中國大陸，如果台灣連跟立陶宛連半導體產業策略聯盟都被罵「凱子喪權辱國」，那不就反而坐實了「挺台很蠢」的說法？台灣到底能交到什麼朋友？

苗博雅認為，新加坡、中國、日本、挪威、香港等都有國家級投資公司或主權基金的做法，針對台灣在國際的經貿合作、投資佈局，藍營立委如果有意見，應該是針對「個案的合理性」提出理性批判。

苗博雅舉例，以這次和立陶宛合作為例，可以理性檢討的是，是否涉及不該轉移的技術？合作條件是否合理？就現有資料看來，這次技術轉移的是「八吋晶圓」技術，是連中共都有能力國產化的成熟技術，並非絕對機密的先進製程，而台灣提供的融資金援，是用來向「台灣的工研院」購買技術，還是會回到台灣的口袋。台灣可以得到的互惠，除了已經實現的外交相挺、疫苗捐贈，未來還有潛在的立陶宛先進雷射技術合作，並非我方單方面付出。

苗博雅表示，立陶宛是北約、歐盟會員國，是已開發國家，其人均國民收入比台灣還高，台灣技轉立陶宛是「連中共都做得出來的成熟技術」，但藍委卻說這筆交易是「凱子喪權辱國」，痛批「這個根據在哪？井底之蛙看到太陽就嚇得半死，井外的人則能利用陽光帶來的能量，哪一種人更適合當我們的立委？」

苗博雅強調，若藍委覺得不妥，就請侯友宜立刻宣布，當選總統，立即廢止「台灣立陶宛半導體合作備忘錄」，非台灣邦交國，絕不進行任何產業策略聯盟合作，「不建交，台灣就不理你，別想從台灣得到任何一丁點好處！」不過她也質疑，「侯友宜敢嗎？我認為任何腦袋清楚的總統候選人都不敢。」