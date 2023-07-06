　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

▲雲林縣體育會街舞委員會此次派出5位在地代表選手，張宇翔、OVERTHETOP及張威榕、蕭勝文、詹豐華同台出賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣體育會街舞委員會此次派出5位在地代表選手，張宇翔、OVERTHETOP及張威榕、蕭勝文、詹豐華同台出賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

專屬雲林的街舞嘉年華即將開始，第二屆「雲林國際街舞盛典」將於7月29日登場，今（6）日於雲林縣政府舉行宣傳記者會，雲林縣長張麗善表示，街舞運動風氣蓬勃發展，希望打造專屬雲林年輕人的舞台。

第二屆「雲林國際街舞盛典」，賽制共分為 KPOP COVER 排舞賽、團體排舞賽、 霹靂舞1ON1 邀請賽三項比賽項目，總獎金高達17萬元，賽事亦將匯集全國舞壇的重量級人物擔任評審，包括藝人-范范（前原子少年成員）、知名舞蹈大師-鈺翔、HHI世界街舞大賽冠軍菲律賓KING、築夢者-HARRICANE、加拿大霹靂舞國際評審-DYZEE、REDBULL BC ONE冠軍OVERTHETOP-SARU、TAOWER、霹靂舞國家隊教練-劉志強、OA主理人小慶老師（黃慶源）、OA-KPOP女神趙家妤等知名大師。

雲林縣政府表示，「雲林國際街舞盛典」賽事現正受理報名中，採線上報名並免收報名費，報名日期自即日起至2023年7月25日23時59分止，各競賽項目以25隊為限，額滿為止，歡迎全國各地選手一同來共襄盛舉，報名網址如下：https://ctsd.com.tw，或上網搜尋中華民國街舞運動協會INSTAGRAM粉絲專業。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►手工甜品店開發「青蛙蛋糕」！整隻帶皮上桌　饕客一試成主顧

►雲林登革熱一例出現在斗六市　張麗善：個案有荷苞村旅遊史

►雲林登革熱增8例！　國軍化學兵群會勘熱區...將協助清消

►雲林登革熱再添一例　羅一鈞：年長者有較大機會成為重症

►褒忠農會結合泰霖科技　請出「怪獸」大撒肥！有效解決缺工問題

ET快訊
館長突斗內誇「打得很好」！　Toyz秒破防：是我不好
20歲職軍開車擊落機車！　女騎士卡車底慘死
快訊／板橋大規模停電　3013戶受影響
正妹騎重機刮傷「藍寶堅尼」！　她蹲地啜泣
快訊／黃國昌回應不動產爭議！「只有蠢貨能胡扯」
錄《綜藝大集合》摔落「胸椎爆裂」！　他怒提告結果曝
李玟沒得過金曲獎「強在哪？」　超頂紀錄曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

南警查獲越南觀光逾期女子 掃蕩出租大樓抓「豬仔」

才獲金曲最佳客家專輯　顏志文分享歌謠創作…為家鄉寫首歌

噪音管制法新規範7／1上路　特定情況違法直接開罰3600

他怒高雄登革熱強制噴藥「不在就找鎖匠抄你家」　衛生局回應了

謝國樑為學童導讀誠信童書　期許廉潔誠信扎根基隆

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

「桃竹竹苗通勤月票」計畫再送審查　4縣市爭取中央核定

南消二大消防演練　守護民眾好安心！

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

李玟曾上《聲林》露開朗笑聲　永遠記得Coco姐的親切！

第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

南警查獲越南觀光逾期女子 掃蕩出租大樓抓「豬仔」

才獲金曲最佳客家專輯　顏志文分享歌謠創作…為家鄉寫首歌

噪音管制法新規範7／1上路　特定情況違法直接開罰3600

他怒高雄登革熱強制噴藥「不在就找鎖匠抄你家」　衛生局回應了

謝國樑為學童導讀誠信童書　期許廉潔誠信扎根基隆

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

「桃竹竹苗通勤月票」計畫再送審查　4縣市爭取中央核定

南消二大消防演練　守護民眾好安心！

快訊／台中打靶場警備隊員疑「除草中暑」命危！　裝葉克膜搶救中

蔡政府推囤房稅2.0　時力：大選前「幡然悔悟」、好好兌現遲來改革

瓦格納首腦豪宅被抄家！搜出百億現鈔金條　還有假髮、人頭照

325萬起！台灣奧迪宣佈導入「Q8 e-tron旗艦休旅」　續航達600km

鄭麗文開「換侯」第一槍　國民黨籲謹言慎行：違反者依黨紀處分

大陸管制鎵鍺出口反制西方！　陸商務部：已預先通報美歐

病患吞嚥困難！　醫生檢查嚇呆「整隻活章魚」吸住食道

拍裸照討陰X！三毛攝影師涉性侵13歲少女　國家攝影文化中心回應了

利沃夫遭飛彈空襲慘況曝　至少4死32傷！澤倫斯基誓言強力回應

配合民進黨下架「服貿十大真相」　海基會：優化官網會重新開放

驚險！台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

地方熱門新聞

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

路上遇見山羌和水鹿　動保處教一秒分辨

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

山友登馬崙山　墜數百米山谷亡

淡北道路開標傳捷報　有望今年如期開工

民批高雄登革熱「強制噴藥」　市府回應

「基隆鬼廟」治安問題　謝國樑指示對症下藥

花蓮夏雪芒果上市　新品種蜜雪一樣好吃

台南芒果上架全聯通路！

撿到手機「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

南警寧靜專案科技執法地點公布

雲林登革熱一例出現在斗六市　個案有荷苞旅遊史

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

空中大學圍牆拆了　人行道變寬

更多熱門

相關新聞

八色鳥被「大砲」包圍　南投林管處啟動保育措施

八色鳥被「大砲」包圍　南投林管處啟動保育措施

八色鳥為珍貴稀有保育類野生動物，因棲地破壞及人為獵捕，全球八色鳥總數僅在數千至一萬隻之間。南投林管理處與湖本社區發展協會及湖山水庫人文生態保護協會透過社區林業計畫，辦理八色鳥調查、棲地巡守及食蛇龜保育，今年度調查到湖本村有3對八色鳥，林中村2對八色鳥，並完成29隻食蛇龜野放作業。

雲林登革熱一例出現在斗六市　個案有荷苞旅遊史

雲林登革熱一例出現在斗六市　個案有荷苞旅遊史

雲林登革熱增8例！化學兵群清消熱區

雲林登革熱增8例！化學兵群清消熱區

屏東市出現登革熱個案　縣府緊急防治

屏東市出現登革熱個案　縣府緊急防治

蛙呀蛙不再泡湯！北港「青蛙蛋糕」挑戰視覺與味蕾

蛙呀蛙不再泡湯！北港「青蛙蛋糕」挑戰視覺與味蕾

關鍵字：

街舞雲林雲林縣政府雲林國際街舞盛典街舞嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

李玟告別式時間曝光！　親姊痛心「遺體將被解剖」原因

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面