第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

▲雲林縣體育會街舞委員會此次派出5位在地代表選手，張宇翔、OVERTHETOP及張威榕、蕭勝文、詹豐華同台出賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

專屬雲林的街舞嘉年華即將開始，第二屆「雲林國際街舞盛典」將於7月29日登場，今（6）日於雲林縣政府舉行宣傳記者會，雲林縣長張麗善表示，街舞運動風氣蓬勃發展，希望打造專屬雲林年輕人的舞台。

第二屆「雲林國際街舞盛典」，賽制共分為 KPOP COVER 排舞賽、團體排舞賽、 霹靂舞1ON1 邀請賽三項比賽項目，總獎金高達17萬元，賽事亦將匯集全國舞壇的重量級人物擔任評審，包括藝人-范范（前原子少年成員）、知名舞蹈大師-鈺翔、HHI世界街舞大賽冠軍菲律賓KING、築夢者-HARRICANE、加拿大霹靂舞國際評審-DYZEE、REDBULL BC ONE冠軍OVERTHETOP-SARU、TAOWER、霹靂舞國家隊教練-劉志強、OA主理人小慶老師（黃慶源）、OA-KPOP女神趙家妤等知名大師。

雲林縣政府表示，「雲林國際街舞盛典」賽事現正受理報名中，採線上報名並免收報名費，報名日期自即日起至2023年7月25日23時59分止，各競賽項目以25隊為限，額滿為止，歡迎全國各地選手一同來共襄盛舉，報名網址如下：https://ctsd.com.tw，或上網搜尋中華民國街舞運動協會INSTAGRAM粉絲專業。