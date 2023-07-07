南迴鐵路9車站大改造！　投資7.88億改善整體景觀與功能提升

▲南迴鐵路9座車站將舉行車站本體裝修、周邊景觀整理、景觀設施設置風貌改善工程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



立委劉櫂豪針對南迴鐵路沿線車站改善爭取行政院110年7月核定「觀光前瞻建設計畫-台鐵車站美學與功能提升計畫」，其中南迴鐵路9座車站將舉行車站本體裝修、周邊景觀整理、景觀設施設置風貌改善工程。包含台東縣境內康樂、知本、太麻里、金崙、大武站，屏東縣境內南州、佳冬、加祿、內獅站。

劉櫂豪說明，建設計畫核定後交通部鐵道局即辦理景觀風貌設計，目前已由專業美學設計團隊完成規劃設計，並辦理工程發包作業，包含「CF02標台鐵內獅至南州車站美學工程」於7/3第2次開標已決標，另外台東縣境內部分「CF01標台鐵康樂至大武車站美學工程」於7/4第1次公開招標流標(未達法定家數)，目前正辦理第2次招標作業中。劉櫂豪將持續督促鐵道局儘速完成發包動工，期能依照計畫期程於114年底前完工。

劉櫂豪說明，依照鐵道局設計團隊規劃，台東境內車站，「康樂站」因為在史前博物館前方，將串聯史前博物館在美學設計上導入人文特色；「知本站」則以溫泉森林意象為改造亮點，站前廣場也將優化設計；「太麻里站」則將融合觀海日出美景優化站前廣場，設計2層觀景平台、咖啡廣場；「金崙站」在地溫泉市集將連結沙灘海景；「大武站」延續山林自然景觀創造綠意環境。各車站將因地制宜，結合在地景觀特色，打造兼具美學及遊憩功能的車站，以促進南迴地區觀光發展。