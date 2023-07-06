　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

池上警連線消防員CPR　救回「口吐白沫癱躺床上」獨居長者

▲池警連線消防人員施作CPR，在救護人員抵達前，讓該名長者順利恢復呼吸，後經送醫診療後，所幸已無生命危險。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲池警在救護人員抵達前施作CPR，後經送醫診療後，所幸已無生命危險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局池上分駐所於5日晚間接獲保全來電，指稱有一名獨居長者未接聽電話，請協助派員前往察看，所長鄭志舷及警員巫俞霈隨即驅車前往，抵達住所連續喊聲均無人應答，走入屋內赫然發現該名長者口吐白沫，「大字型」癱在床上，員警隨即撥打119求援，期間2人通力合作持續施作CPR，終於在救護人員抵達前，讓該名長者順利恢復呼吸，後經送醫診療後，所幸已無生命危險。

電話那頭「依節拍器節奏按壓…」，消防救護人員正教導池上分駐所所長鄭志舷及巫俞霈，按照急救程序施作CPR。於5日晚間，居住在池上鄉的某位獨居長者，一直沒接聽保全公司人員的關懷電話，保全公司擔心發生意外，去電池上分駐所報案。

▲池警連線消防人員施作CPR，在救護人員抵達前，讓該名長者順利恢復呼吸，後經送醫診療後，所幸已無生命危險。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

所長鄭志舷及警員巫俞霈獲報後，隨即依據保全人員提供住址驅車前往，2人抵達報案地點後，連聲呼叫均無人應答，所長持手電筒往敞開門的房間照去，見到長者癱倒在床且呼吸微弱、口吐白沫。員警立即撥打119求援，消防勤指中心人員恐其為「無效呼吸」，遂請員警並依照指示「雙手交疊、手臂打直，按照節拍器以全身力量灌壓」，對患者實施「CPR」急救，一直持續到救護人員抵達。

所幸救護人員抵達時，長者也恢復微弱呼吸。但是因為房門太小，擔架無法進入，消防救護人員遂以人力，將患者抬出房門再移至擔架上，順利以救護車將其護送至關山慈濟醫院診療。經醫師診療後，研判可能是血糖過低引起的症狀，經施打藥劑治療，所幸並無大礙。

ET快訊
她控PLG裁判「要求撫摸私密處」　被拽上床：出去就封殺你
連4天全台像火烤！17縣市「高溫警報」最熱範圍曝
快訊／性騷啦啦隊長　周崇偉認了！親發聲
快訊／李玟老公首發聲！
快訊／藝術家涉性侵13歲少女　節目被停！
快訊／新北18歲員工切肉　手指遭截斷「大噴血」　
王仁甫救火黃子佼節目！　私下互動全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

進入登革熱流行季　桃園衛生局籲返國者留意健康狀況

新竹市警三分局成立「打詐里長隊」　防詐識詐延伸最基層

池上警連線消防員CPR　救回「口吐白沫癱躺床上」獨居長者

推動高齡友善城市　歸仁地政辦土地長照2.0關懷活動

台東民防中隊顧問團　結合暖心企業捐警用應勤裝備

基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

南警查獲越南觀光逾期女子 掃蕩出租大樓抓「豬仔」

才獲金曲最佳客家專輯　顏志文分享歌謠創作…為家鄉寫首歌

噪音管制法新規範7／1上路　特定情況違法直接開罰3600

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

李玟曾上《聲林》露開朗笑聲　永遠記得Coco姐的親切！

進入登革熱流行季　桃園衛生局籲返國者留意健康狀況

新竹市警三分局成立「打詐里長隊」　防詐識詐延伸最基層

池上警連線消防員CPR　救回「口吐白沫癱躺床上」獨居長者

推動高齡友善城市　歸仁地政辦土地長照2.0關懷活動

台東民防中隊顧問團　結合暖心企業捐警用應勤裝備

基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

第2屆「雲林國際街舞盛典」7／29登場　即日起報名

南警查獲越南觀光逾期女子 掃蕩出租大樓抓「豬仔」

才獲金曲最佳客家專輯　顏志文分享歌謠創作…為家鄉寫首歌

噪音管制法新規範7／1上路　特定情況違法直接開罰3600

打房連環拳恐傷及無辜　內行怕「亂拳打死老師傅」

PLG裁判也涉性騷？聯盟回應：還在了解中

喝「氣泡水」踩雷超傷牙！醫教你「安全喝3原則」：別含嘴裡

她控PLG裁判「要求撫摸私密處」　被拽上床：出去就封殺你

AIT美國國慶酒會今晚登場　賴清德、柯文哲、侯友宜將出席

占卜／他人眼中　我散發著「什麼獨特的氣場」？

夏天熱到爆汗還是瘦不了？營養師破解減肥三迷思　

宋晟睿開轟3安猛打　中信二軍13比1痛宰樂天二軍

疑似被放入浴劑！　奈良河川整條變「詭異螢光綠」

侯友宜批賴清德「和平四支柱」無新意　綠反問：侯不支持強化國防？

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

地方熱門新聞

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

路上遇見山羌和水鹿　動保處教一秒分辨

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

山友登馬崙山　墜數百米山谷亡

淡北道路開標傳捷報　有望今年如期開工

民批高雄登革熱「強制噴藥」　市府回應

「基隆鬼廟」治安問題　謝國樑指示對症下藥

南警查獲越南觀光逾期女子

花蓮夏雪芒果上市　新品種蜜雪一樣好吃

台南芒果上架全聯通路！

撿到手機「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

南警寧靜專案科技執法地點公布

雲林登革熱一例出現在斗六市　個案有荷苞旅遊史

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

更多熱門

相關新聞

台東民防中隊結合企業　捐贈警用裝備

台東民防中隊結合企業　捐贈警用裝備

台東民防中隊暨顧問團、高見公職補習班有感於警察平日投入治安、交通工作辛勞，特別添購警用反光背心370件與鋁合金臂盾30面捐贈台東縣警察局台東分局，於6日舉行捐贈儀式。

熱氣球嘉年華曙光光雕音樂會　7/7登場

熱氣球嘉年華曙光光雕音樂會　7/7登場

噪音管制法新規範7/1上路　特定情況違法直接罰3600

噪音管制法新規範7/1上路　特定情況違法直接罰3600

太麻里老屋培力工作坊　邀當地孩童參與

太麻里老屋培力工作坊　邀當地孩童參與

台東醫療救護隊+衛生局所實兵演練

台東醫療救護隊+衛生局所實兵演練

關鍵字：

獨居CPR台東

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

小S深夜哭了：我真的好難過！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟告別式時間曝光！　親姊痛心「遺體將被解剖」原因

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面