池上警連線消防員CPR　救回「口吐白沫癱躺床上」獨居長者

▲池警在救護人員抵達前施作CPR，後經送醫診療後，所幸已無生命危險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局池上分駐所於5日晚間接獲保全來電，指稱有一名獨居長者未接聽電話，請協助派員前往察看，所長鄭志舷及警員巫俞霈隨即驅車前往，抵達住所連續喊聲均無人應答，走入屋內赫然發現該名長者口吐白沫，「大字型」癱在床上，員警隨即撥打119求援，期間2人通力合作持續施作CPR，終於在救護人員抵達前，讓該名長者順利恢復呼吸，後經送醫診療後，所幸已無生命危險。

電話那頭「依節拍器節奏按壓…」，消防救護人員正教導池上分駐所所長鄭志舷及巫俞霈，按照急救程序施作CPR。於5日晚間，居住在池上鄉的某位獨居長者，一直沒接聽保全公司人員的關懷電話，保全公司擔心發生意外，去電池上分駐所報案。

所長鄭志舷及警員巫俞霈獲報後，隨即依據保全人員提供住址驅車前往，2人抵達報案地點後，連聲呼叫均無人應答，所長持手電筒往敞開門的房間照去，見到長者癱倒在床且呼吸微弱、口吐白沫。員警立即撥打119求援，消防勤指中心人員恐其為「無效呼吸」，遂請員警並依照指示「雙手交疊、手臂打直，按照節拍器以全身力量灌壓」，對患者實施「CPR」急救，一直持續到救護人員抵達。

所幸救護人員抵達時，長者也恢復微弱呼吸。但是因為房門太小，擔架無法進入，消防救護人員遂以人力，將患者抬出房門再移至擔架上，順利以救護車將其護送至關山慈濟醫院診療。經醫師診療後，研判可能是血糖過低引起的症狀，經施打藥劑治療，所幸並無大礙。