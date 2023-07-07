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人生必看！國際熱氣球嘉年華三仙台光雕音樂會迎曙光　超美畫面曝

▲「三仙台曙光光雕音樂會」，在7日清晨4點於成功鎮三仙台風景區迎曙光登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「三仙台曙光光雕音樂會」，在7日清晨4點於成功鎮三仙台風景區迎曙光登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

被熱氣球迷列為人生必看的「三仙台曙光光雕音樂會」，在7日清晨4點於成功鎮三仙台風景區迎曙光登場，台灣最美的東海岸夏日黎明，在海景、奇石與雲彩襯著八拱橋的三仙台，以高聳的熱氣球光雕搭配曙光乍現太平洋海洋天際線，吸引現場6千多位民眾皆陶醉在熱氣球、曙光與太平洋的浪漫美景中，驚呼「實在太美了」！

▲「三仙台曙光光雕音樂會」，在7日清晨4點於成功鎮三仙台風景區迎曙光登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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台東縣政府表示，三仙台的熱氣球光雕音樂會可以說是民眾詢問度最高場次，今年現場也湧入6千多名球迷，許多民眾在活動開始前數小時就已來到岸邊鋪上野餐墊，就是為了以最佳角度欣賞浪漫美景，活動也吸引數十位攝影師提早來卡位，在岸邊一字排開，捕捉美妙的感動時刻。

▲「三仙台曙光光雕音樂會」，在7日清晨4點於成功鎮三仙台風景區迎曙光登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今天清晨的「三仙台曙光光雕音樂會」以曙光球、蠟筆球、台東球及深受小朋友喜愛的日本的養樂多超人球與巴西的柯奇狗狗球參與演出，並由台東都蘭「薪傳舞團」以揉合傳統文化與現代流行元素的舞蹈做為開場演出，及吱吱郭芝吟溫暖獨特的聲音唱出日出時分的感動，充滿朝氣的舞蹈搭配原聲天籟，與熱氣球曙光光雕在太平洋海天一線共譜奔放的朝陽樂章。

縣府交通及觀光發展處指出，如果錯過了磅礡震撼的開幕熱氣球光雕音樂會及充滿日出感動的三仙台熱氣球音樂會，您絕對不能再錯過接下來的7場熱氣球光雕音樂會，分別是7/13池上大坡池、7/20鹿野高台、7/27卑南知本溫泉區、8/04太麻里曙光園區，8/10鹿野高台、8/17國際地標以及8/28在鹿野高台的閉幕光雕音樂會，而 2023台灣國際熱氣球嘉年華的主場活動也將持續舉辦至8月28日。

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