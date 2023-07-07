打造台東第一個專業居家賣場　特力屋台東店今開工動土

▲特力屋台東店今開工動土 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



居家修繕通路領導品牌特力屋再度締造里程碑，在台東縣政府、台東地區農會的支持下，特力屋於台東市寶桑路自行興建逾500坪獨立賣場，完成佈局全國各縣市最後一塊地圖，並在7日上午9時舉行開工動土典禮，特力集團總裁何湯雄、台東縣長饒慶鈴、台東地區農會理事長柳碧鴻等貴賓皆蒞臨現場。

台東縣長饒慶鈴表示，特力屋是台灣知名大型DIY居家修繕工具與材料販賣連鎖店，感謝特力屋對台東的支持和肯定，看好台東長期居家裝修及DIY商品需求的成長，並獲得台東地農會的支持，成立大型門店，非常歡迎特力屋來到台東，在經濟活動越趨活絡及民眾追求生活品質下，台東居家市場前景可期，期待特力屋的專業經營理念可為在地居家服務帶來不一樣的視野。

特力集團總裁何湯雄表示，他因為父親工作關係，曾在台東住過6年，青春時光都在台東度過，所以對台東有特別的情感，自1995年率先引進DIY風潮，特力屋持續佈局全國各縣市，為台灣無數家庭提高生活品質及居家購物體驗。特力屋深耕台灣20餘年，首度進駐台東，對台灣居家產業具劃時代意義。特力屋台東店將成為特力屋第28個大型門店，期盼特力屋的專業服務品質可為台東帶來更具魅力的幸福生活。

特力屋向台東地區農會承租鄰寶桑路、台東地區農會超市後方土地，計畫打造基地面積950坪、賣場面積逾500坪的大型門店，結合即將重建的農會超市大樓，可望成為台東新興居家生活商圈，帶動周邊經濟發展。