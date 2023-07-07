高中特招甄選入學續招！48校提供3138名額「不受區域限制」

▲教育部今天公告高中特色招生專業群科甄選入學簡章，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。（圖／記者許敏溶攝）
記者許敏溶／台北報導
為推動技職教育向下扎根，鼓勵國中畢業生適性入學，教育部今（7日）公告112學年度高中特色招生專業群科甄選入學的「續招簡章」，今年共有48校、196個群科辦理實務選才，提供3138個招生名額，較去年略增，教育部指出，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受國中學籍區域限制。
教育部表示，112學年度續招參與學校，以就學區域區分，共有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、嘉義區、臺南區、高雄區及花蓮區等9個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取14校54個科（班、組）898名；高雄區次之，預計錄取5校29個科（班、組）790名。
至於招生職群部分，教育部表示，共包括機械群、動力機械群、電機電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群及藝術群等13群；其中餐旅群招生名額最多，預計錄取25校33科（班、組）687名；其次為商業與管理群，預計錄取19校25科（班、組）473名。
教育部提醒考生，今天起受理報名，報名時間則依照各校簡章規定時程辦理，若要了解各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，請至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載參閱。
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