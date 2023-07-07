高中特招甄選入學續招！48校提供3138名額「不受區域限制」

兵役3+1政策不完備急就章丟出，無非是為了選舉，先不說男女不平等，正常的大學4年學分要求3年修完，使否嚴重影響學生生活，加上現行大學學分制度常會造成學生想修也修不到的情況，教育部不先解決自身長年沉痾，又丟出毫無配套方案的制度，多傾聽民意，才不會又出現「何不食肉糜」。