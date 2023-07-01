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防止幼兒遭不當對待　教部首增園方通報責任「違反罰3到15萬」

▲▼教部推動非營利幼兒園「特色化教學」，讓幼兒適性學習，圖為臺東縣小鯨魚非營利幼兒園-美感藝術結合海洋生態。（圖／教育部提供）

▲防止幼兒遭不當對待，教育部首度增列園方通報責任，違反可罰3到15萬。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

幼兒遭不當對待事件頻傳，加上新北私幼疑餵藥案引發爭議，教育部表示，第3期幼兒園基礎評鑑將從8月1日起展開，針對全國6756家幼兒園進行評鑑，配合幼照法修法，首度增列幼兒園對於不當對待，要負起通報責任，未依規定通報將處以3萬到15萬罰鍰，已增列到評鑑指標當中。

幼兒在幼兒園內遭到不當對待事件頻傳，加上近期新北爆發私幼疑似餵藥案，面對5年為一週期的「幼兒園基礎評鑑」，下個月（8月）1日起進入第3週期，為了讓地方政府辦理評鑑時有所依循，國教署已經舉辦2場說明會，讓地方政府能維持一致評判標準。

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國教署表示，配合「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」修法並在今年3月上路，下個月起的評鑑指標，首度增列幼兒園若知悉違法對待幼兒事件，例如受家庭暴力、性侵害、體罰、霸凌、不當管教，或其他對幼兒的身心暴力或不當對待行為，幼兒園都有責任通報，希望藉此防制幼兒遭受不當對待等行為傷害。

為了避免幼兒遭到不當對待，國教署表示，若幼兒園未依規定通報，將處以3萬到15萬罰鍰；另在評鑑指標部分，也增列園長與代理教保服務人員，都應公開資格證書資訊，確保幼兒園所聘教保服務人員資格具合法性；在安全管理部分，則增列檢核設有固定式遊戲設施的幼兒園，每月應定期安全檢查，每3年須委託專業檢驗機構檢驗。

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