今年大一新生首跌破20萬人　11年減少8.7萬人

記者黃翊婷／綜合報導

受到少子化影響，部分私校陸續宣布停辦、停招。根據教育部最新統計預測，今年9月即將入學的112學年大一新生人數，將首度跌破20萬人，下降至19.1萬人，對比101學年，11年間減少8.7萬人，而到了127學年，預估大一新生人數可能會下探至14.7萬人。

▲大一學生人數變化趨勢圖。點圖可放大。（圖／教育部）

教育部公布未來16年的預測統計資料，105學年以前大一新生出生時期尚未受到少子化效應影響，人數約維持在27萬至27.8萬人左右，但105學年及106學年適逢虎年效應，人數由104學年的27萬人下降至25.5萬人，次年再降至24.1萬人，2學年間減少1成1，107學年雖然遇上龍年，但少子化衝擊顯現，人數僅增加7000人，之後仍持續減少。

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▲教育部預估，未來大一新生人數平均每年將減少3、4000人。（示意圖／ETtoday資料照）

教育部表示，111學年大一新生人數為20.1萬人，但今年9月即將入學的112學年大一新生，人數已跌破20萬關卡，下降至19.1萬人，對比101學年27.8萬人，11年間減少8.7萬人；到了117學年，受到虎年效應影響，人數可能會下探至15.7萬人，119學年會稍微回升，達到18.9萬人，接著再繼續下降，127學年時可能僅剩14.7萬人。

教育部指出，預測127學年大一新生人數為14.7萬人，相較於111學年減少5.4萬人，約為26.8％，也就是說，未來16年大一新生人數平均每年將減少3、4000人（1.9％）。