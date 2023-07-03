學生投訴「禁愛令」遭主任嗆：我知道你是誰　教育部要究責

▲學生向教育部投訴學校實施禁愛令，遭學務主任廣播開嗆。（圖／台灣青年民主協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

有多名台中市私立立人高中學生向教育部投訴，校內執行嚴格的禁愛令，只要情侶牽手、擁抱、摸頭就要寫反省單、通知家長，甚至記警告和小過。卻遭學務主任透過全校廣播開嗆：「我知道你是誰，歡迎直接跟我直球對決」。教育部今（3日）回應，將再次函發台中市教育局督導學校，並確實查處學校處置的適法性，如有涉及行政違失，應追究相關人員責任。

台灣青年民主協會表示，有多位學生向教育部署長信箱、台中市長信箱投訴，但學校在上週五的結業式中，蕭姓學務主任透過全校廣播向學生表示，「當你陳情信當中，談及到男女朋友的親密關係，在校車上親密關係，包括校園內抱抱、摸頭、牽手，你都認為學校管理是違法的。我知道你是誰，我很歡迎你直接到主任辦公室跟我直球對決」。質疑為何學生陳情資料會外洩。

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教育部國教署表示，6月12日接獲民眾於教育部部長信箱陳情，6月13日函轉台中市教育局妥處，並請應確依個人資料保護法，注意陳情人身分保密等規定。將再次函發教育局督導學校，並確實查處學校處置的適法性，如有涉及行政違失，應追究相關人員責任。

教育部表示，依據「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」第10點規定：「學校訂定學生獎懲規定，如為避免因學生未嚴守性別平等及人際相處分際，造成危害校園學習環境秩序、公共利益或影響其他學生學習權益，應考量其整體規範目的，明確規定處罰之要件，不得僅籠統將情感(男女)交往、情感(男女)關係曖昧、情感(男女)行為不檢或類似規定作為懲處要件。」

對此，校方否認有實施禁愛令，學校通常只會善意提醒、通知家長，會希望學生間勿有太過親密行為，是有民眾投訴學生在外行為，以及有學生在校車上過於親密，引起同車學生家長關切，學校才會藉機宣導。至於蕭主任本身是運動員，才會用「直球對決」口吻，只是希望學生有事直接找他談，並無威脅意圖，教育局也沒有提供投訴學生的姓名。