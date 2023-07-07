「麻」煩大了！　南警查獲大麻、菸油、菸彈

▲台南市永康分局偵查隊及龍潭派出所，查獲施姓及陳姓等2名犯嫌，非法持有二級毒品大麻及菸油、菸彈等相關大麻製品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局偵查隊及龍潭派出所，6日持搜索票，前往永康區復國路及安平區華平路一帶進行搜索，分別查獲施姓及陳姓等2名犯嫌，非法持有二級毒品大麻及菸油、菸彈等相關大麻製品，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

永康分局日前接獲毒品相關情資，疑似有民眾非法施用二級毒品大麻，在進行長時間的跟監蒐證後，向台南地院聲准搜索票，於6日上午由偵查隊小隊長郭秉鑫及龍潭所所長林伯翰等6人前往永康及安平兩地執行搜索，分別查扣二級毒品大麻及菸油、菸彈等相關大麻製品。

據警方了解，二人疑似為自行施用，遭警方查獲時，2人都相當傻眼，頻問警方到底是如何發現？全案依毒品危害防制條例偵辦並積極向上溯源。

龍潭派出所兩名警專41期的實習生廖崇評與黃奕晟，也有參與此次搜索行動，均表示頭一次實習就與學長們共同執行搜索，並查獲大麻毒品，相當興奮，兩名實習生亦積極請教有關刑事訴訟的相關程序。

永康分局長甘炎民除了肯定實習生認真學習的表現外，也呼籲現行法規大麻是列為二級毒品，民眾不要存有僥倖心理，以為可以透過不同方式去施用，目前國情是不容許大麻合法化，警察機關都將會積極偵辦，千萬不要以身試法。