頂樓種大麻！海陸退伍武術型男教練栽了　驚見殺安倍霰彈槍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化刑大偵三隊破獲一起大麻案！新北市一名46歲李姓武術指導教練，夥同4名友人在住處頂樓植株大麻，採收大麻花葉進行販賣及提煉，再製成巧克力、大麻酒及餅乾，運、產、銷一條龍、還有土造電控霰彈槍、空氣長槍及雷管等等，依涉違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送後，李被裁定羈押。而李持有的土造電控霰彈槍，與日本前首相安倍晉三遇刺時，歹徒所使用的槍枝，外型、火力極為相似。

▲彰化刑大破獲大麻案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲新北市1名李姓武術教練在住處頂樓種大麻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方在網路巡邏時發現，李男等人涉嫌在朋友圈販售大麻相關不法產品， 6月28日持拘票及搜索票到他位於新北市住處搜索，在頂樓查獲植株大麻植株16株、大麻種子、大麻花、大麻萃取液、大麻酒、大麻巧克力、大麻奶油、栽種設備、現金8萬3,000元、土造電控霰彈槍、霰彈21發、空氣長槍及雷管6根等相關證物。

▲李男擁槍自重。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，李男高職畢業、海陸退役，平日在當武術指導教練，還擁有疑似與日本前首相安倍靖三被射殺的土造電控霰彈槍，而附近鄰居看到他，就是一個陽光型男大叔，平日騎乘單車運動，不知他竟從事大麻不法交易，聽到消息後十分吃驚。

▲新北市1名李姓武術教練在住處頂樓種大麻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

全案經警察局刑事警察大隊偵查第三隊、與新北市政府警察局刑事警察大隊偵七隊共組專案小組，報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，刑大呼籲，近期正值暑假執行青春專案期間，將針對毒品、槍砲、詐欺、掃黑加強掃蕩工作。

警方強調，不法集團會將二級毒品大麻及新興毒品加工成為食品樣態販售，青少年切勿食用來路不明或陌生人士提供之食物，以免誤食毒品遭受毒害，且將持續針對第二級毒品大麻向上溯源，向下刨根。